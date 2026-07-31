我是廣告 請繼續往下閱讀

白海豚快速增強 下周看路徑

▲氣象署表示，周末降雨範圍縮小，到8月4日水氣增多。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲今（31）日天氣高溫悶熱，山區、南部小心午後雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，今（31）日中南部地區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，不過南部地區和其他山區有午後大雷雨發生的機會，請民眾外出記得攜帶雨具。白海豚颱風目前朝西北西方向移動，強度仍在增強，預估下周移動到日本東南方海面後路徑仍有不確定性。氣象署指出，白海豚颱風朝西北西方向，以每小時17公里速度移動，因環境有利於發展，強度快速增強中，現在白海豚颱風中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑120公里，預估下周移動到日本東南方海面後路徑仍有不確定性，至於後續白海豚會不會轉彎，請注意氣象署最新資訊。今（31）日到中南部有零星雨勢，山區和南部則要小心午後雷陣雨，到明天（8月1日）南部凌晨有零星短暫陣雨，午後雷陣雨則縮小到山區。8月2日各地多雲到晴，山區有午後陣雨，不過8月4日（周二）開始，北北基開始有零星雨勢，山區、南部、花東地區，有午後雷陣雨發生可能。本周高溫普遍在32到35度，中南部近山區或河谷、大台北盆地、花蓮縱谷有機會達到36度左右的高溫，民眾外出要注意防曬、多補充水分。8月4日開始，北海岸、東半部、恆春留意長浪。