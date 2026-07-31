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NBA明星後衛拉文（Zach LaVine）今（31）日旋風抵台，準備參與「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」以及8月1日登場的「2026國際職籃球星交流賽」，但就在與台灣球迷近距離互動之前，他卻傳出來自NBA的震撼消息。根據《ESPN》相關報導指出，拉文選擇執行下季價值4890萬美元（約新台幣15.86億元）的球員選項留在沙加緬度國王，但球團並未承諾他的先發位置，甚至不能保證給他固定的上場時間，未來角色恐面臨重大變化。現年31歲的拉文日前決定執行2026-27賽季價值高達4890萬美元（約新台幣15.86億元）的球員選項，決定留在國王隊領完這份頂級合約的最後一年。然而，根據《ESPN 1320》隨隊記者漢姆（James Ham）最新爆料，國王隊管理層已經對拉文明確表示，這筆錢雖然會給，但球隊未來的藍圖中完全沒有他。「國王隊很坦白地告訴他：『如果你選擇執行選項，那是你的商業決定，我們尊重；但作為球隊，我們也必須做出商業決定。』」漢姆指出，「球隊並未向他承諾先發位置，也沒有承諾每場比賽會有多少上場時間。國王必須考慮未來5年的2號位布局，而那並不包括他。」漢姆更補充說明國王隊的強硬態度：「如果開季打了20場或40場比賽後，球隊發現不再需要他，就會幫他另尋出路，甚至不排除走上買斷一途。」這意味著身為國王隊陣中薪水最高的球員，拉文在新賽季隨時有可能直接坐冷板凳，甚至面臨無球可打的窘境。拉文過去幾年在公牛隊就是聯盟高薪球星代表之一，但球隊競爭力始終有限。效力公牛8個賽季期間，他出賽416場，場均可攻下24.2分，三分球命中率達39%，但公牛在他的時代僅1次打進季後賽。2024-25賽季被交易至國王後，拉文仍維持高效率表現，在沙加緬度出賽32場，場均20.6分、3.1籃板、3助攻，三分球命中率更高達41.6%。然而，國王目前正處於陣容重新調整階段，加上拉文的高額薪資，讓外界開始質疑球隊是否會尋求交易或其他解決方案。事實上，公牛過去曾多年嘗試交易拉文，但因為合約過於龐大始終難以找到合適買家。如今國王只剩最後一年合約壓力，若未來雙方角色定位不符，買斷或交易都可能成為選項。拉文此次來台受到球迷熱烈歡迎，凌晨抵達桃園機場後，即使長途飛行疲憊，仍耐心替球迷簽名、合照，展現巨星親和力。這位曾蟬聯2015、2016年NBA灌籃大賽冠軍的空中飛人，將在8月1日擔任灌籃大賽評審，近距離欣賞台灣本土球員挑戰極限。不過在享受台灣球迷熱情之餘，拉文的新賽季NBA處境也成為外界焦點。4900萬美元年薪看似保障十足，但若無法確保在球隊的穩定定位，這份大合約恐怕也可能變成「薪水小偷」的尷尬局面。