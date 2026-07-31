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國民黨新媒體部前主任、製作「萊爾校長」的韋淳祐，涉嫌使用AI技術合成總統賴清德聲音製作《油不得你》影片，被刑事局調查；台北市長蔣萬安日前坦承，影片是他委託團隊製作，並表示「有事衝著我來」。對此，台南市長黃偉哲今（31）日痛斥蔣萬安的行為是犯罪，「我們無法接受」，呼籲蔣萬安別成為力挺深偽科技的佛地魔。黃偉哲上午與民進黨立委王定宇、律師陳又新召開「如果這樣不叫犯法，那什麼才叫犯法？」記者會，質疑蔣萬安合理AI深偽的行徑。黃偉哲表示，未經他人同意，用AI深偽聲音，製作他人未講過的話，這是犯罪行為，對於明顯違法事情，美國名校畢業、取得美國法律資格，身為法律人的蔣市長，卻力挺遂行政治目的AI深偽？還把該行徑當成言論自由，若這不是欠缺法律專業，就是故意說假話，這樣的行為，「我們無法接受」；他呼籲蔣市長，不要成為力挺深偽科技的佛地魔，這是明顯犯罪行為，「請不要再力挺下去！」王定宇質疑，以後詐騙集團若有寫AI字眼，就可以嗎？要批評民進黨執政方法有很多，但不需要違法，若首都市長支持深偽是言論自由的話，這會讓台灣成為詐騙集團的犯罪天堂。陳又新則強調，蔣萬安犯的錯誤是，不該為了政治考量，替違法行為背書，該案就是偽造文書罪，AI也不是脫罪的理由。