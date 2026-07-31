我是廣告 請繼續往下閱讀

當代傳奇劇場藝術總監吳興國獲邀至義大利「世界莎士比亞大會五十年慶典」演出「凱撒」，但出發前，多次向文化部交流司爭取支持，但一團25人，最終只獲得「3張經濟艙機票」補助，遭質疑是因為不唱台語。即使文化部長李遠澄清，與語言無關，國際交流項目常態補助經費本就不多，引起外界討論。國民黨立委羅廷瑋今（31）日受訪痛批，民進黨根本無心栽培，只有符合黨的價值才會補助。針對當代傳奇劇場向文化局爭取出國演出支持，最終只獲得3張機票一事，李遠強調，該劇場每年已經獲得590萬至640萬的常態營運補助，屬於資源配置的前段班，絕對不是語言造成。但這樣的說法，羅廷瑋不能接受，拿出曾獲得文化部70萬補助「性侵毛小孩」歌曲一事出來酸，若這都能補助這麼大筆的金額，有劇團要去世界發光發熱卻無法獲得支持，那從文化部這個案例來看，民進黨根本無心好好栽培。羅廷瑋認為，文化部的補助不管是爭議性的歌曲，性侵毛小孩的歌曲都大力的讚揚，而且大家都知道我們問李遠部長補助性侵毛小孩可以認同嗎？他完全不敢反對，他只會說鄭麗君來補助的。問他要不要回收？只說問過評審委員說不需要回收。所以看到文化部，不能說是雙標，真的是看不出標準在哪裡。國民黨立委牛煦庭則砲轟，真正硬底子的長時間努力的文化人，25 個團員裡面只能得到三張機票這樣子的一個資源分配的一個方式，符不符合文化推廣的精神？符不符合真正的專業？我想人民心中自有一把尺。如今這讓現實的殘酷展現在國人面前，看看這些民進黨護航的人跟文化部拿來的情緒勒索的嘴臉有多麼的噁心。