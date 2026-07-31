美國1名患有自閉症的16歲青少年，在家中活活餓死，死時體重只剩約60磅（27公斤），警方深入調查少年生前所處的「地獄公寓」，被裡頭極端惡劣的環境震撼，已於本週四（7月30日）正式將死者母親、祖母逮捕，並以謀殺罪起訴。
綜合美媒報導，這起令人髮指的人倫悲劇發生在紐約，死者是16歲的賈維斯（Adonis Jarvis），今年3月，他在布朗克斯區（Bronx）的一家醫院被宣布死亡，法醫檢驗後認為，賈維斯是長期遭受極端疏忽，造成飢餓、嚴重脫水、皮膚瘡傷，將死因判定為他殺。
紐約市警察局30日逮捕賈維斯36歲的母親吉妮瓦（Geneva Jarvis），以及62歲的祖母丹妮絲（Denise Jarvis），2人皆面臨謀殺罪指控。
警方與調查人員進入事發公寓，被眼前宛如「地獄」的景象震驚，內部極度髒亂、惡臭、充滿垃圾，可說完全不具備人類正常生活的條件，更遑論照顧自閉症青年。
令人痛心的是，賈維斯還有1位同樣患有自閉症的雙胞胎兄弟，同樣經歷了惡劣的忽視與虐待，但送醫後奇蹟般的倖存下來。
這起駭人聽聞的案件曝光後，在紐約當地引發了強烈的憤慨，以及對社會福利、兒少保護機制的質疑，目前2名嫌犯已被收押並被拒絕保釋，全案正由司法機關進一步審理。
原文連結：
Inside Bronx hellhole apartment where autistic NYC teen starved to death — as mom, grandma charged with murder
Mom, grandmother charged with murder after Bronx teen with autism starves to death
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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紐約市警察局30日逮捕賈維斯36歲的母親吉妮瓦（Geneva Jarvis），以及62歲的祖母丹妮絲（Denise Jarvis），2人皆面臨謀殺罪指控。
警方與調查人員進入事發公寓，被眼前宛如「地獄」的景象震驚，內部極度髒亂、惡臭、充滿垃圾，可說完全不具備人類正常生活的條件，更遑論照顧自閉症青年。
這起駭人聽聞的案件曝光後，在紐約當地引發了強烈的憤慨，以及對社會福利、兒少保護機制的質疑，目前2名嫌犯已被收押並被拒絕保釋，全案正由司法機關進一步審理。
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Inside Bronx hellhole apartment where autistic NYC teen starved to death — as mom, grandma charged with murder
Mom, grandmother charged with murder after Bronx teen with autism starves to death
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