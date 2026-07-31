我是廣告 請繼續往下閱讀

▲公寓內部極其髒亂，可說不具備正常人生活的基本條件。（圖／翻攝自紐約郵報）

美國1名患有自閉症的16歲青少年，在家中活活餓死，死時體重只剩約60磅（27公斤），警方深入調查少年生前所處的「地獄公寓」，被裡頭極端惡劣的環境震撼，已於本週四（7月30日）正式將死者母親、祖母逮捕，並以謀殺罪起訴。綜合美媒報導，這起令人髮指的人倫悲劇發生在紐約，死者是16歲的賈維斯（Adonis Jarvis），今年3月，他在布朗克斯區（Bronx）的一家醫院被宣布死亡，法醫檢驗後認為，賈維斯是長期遭受極端疏忽，造成飢餓、嚴重脫水、皮膚瘡傷，將死因判定為他殺。紐約市警察局30日逮捕賈維斯36歲的母親吉妮瓦（Geneva Jarvis），以及62歲的祖母丹妮絲（Denise Jarvis），2人皆面臨謀殺罪指控。警方與調查人員進入事發公寓，被眼前宛如「地獄」的景象震驚，內部極度髒亂、惡臭、充滿垃圾，可說完全不具備人類正常生活的條件，更遑論照顧自閉症青年。令人痛心的是，賈維斯還有1位同樣患有自閉症的雙胞胎兄弟，同樣經歷了惡劣的忽視與虐待，但送醫後奇蹟般的倖存下來。這起駭人聽聞的案件曝光後，在紐約當地引發了強烈的憤慨，以及對社會福利、兒少保護機制的質疑，目前2名嫌犯已被收押並被拒絕保釋，全案正由司法機關進一步審理。原文連結：