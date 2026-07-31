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盧秀燕連喊「難怪」 要求公開7月4日會議紀錄

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，台中市長盧秀燕多次質疑中央有「內鬼」與「門神」。國民黨立委陳菁徽昨天再爆料，指食藥署7月4日召開專家會議時，中聯油脂總經理余凌冲竟在場，引發外界質疑決策過程是否遭業者介入。盧秀燕今（31）日表示，這項爆料讓「距離抓到門神只差一步」，要求中央公開會議紀錄，向全民交代決策過程，並直言整起事件「應該要有人負責」。國民黨立委陳菁徽昨天指出，食藥署7月4日召開專家會議時，事後遭檢方羈押的中聯油脂總經理余凌冲竟列席，質疑衛福部是否讓業者介入決策、形同保護加害者。對此，衛福部長石崇良回應，余凌冲是為說明中聯油脂製程及提出復工申請而到場，完成報告後即離席；若外界質疑有護航情形，衛福部願將相關會議資料交由檢調調查。盧秀燕上午赴台中市議會列席前受訪時表示，中央這次處理問題油事件的決策過程「荒腔走板、啟人疑竇」，她才會一再質疑中央有「門神」。她批評中央不但沒有守住食品安全防線，反而做出「問題油含量20%以下不用下架」等違反食安常理的決策，令人難以接受。盧秀燕表示，要特別感謝陳菁徽勇於揭發相關資訊，也呼籲中央出面向社會說清楚，為何如此重要的專家會議，在討論「20%以下不用下架」這項重大決策時，涉案業者竟然能夠在場。她要求中央公開7月4日專家會議的完整紀錄，包括會議資料、影像、監視器畫面等，讓外界了解余凌冲究竟是在什麼時間點列席、參與到什麼程度，是否影響決策過程。談及此事，盧秀燕更連喊兩聲「難怪啊！難怪！」質疑中央當時反對台中市政府於7月5日再次前往中聯油脂查廠，如今回頭來看，更令人懷疑是否另有原因。她指出，當時台中市政府主張再次查廠，也建議中央共同前往釐清真相，中央不僅阻止地方查廠、稱「沒有必要」，甚至拒絕派員參與。「這不是很奇怪嗎？」盧秀燕表示，食安事件發生後，政府本應一而再、再而三追查原因、積極查廠，釐清事件真相，而不是阻止調查。她再次強調，整起事件攸關全民健康，中央有責任向社會說明決策過程，「應該要有人負起政治與行政責任。」