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▲小S拍第一張照片時表情還很正常，歪頭是為了模仿《聰明鎮》的資優生動作。（圖／賈永婕的跑跳人生﻿臉書）

賈永婕最近也在追台劇《聰明鎮》，非常心疼小S女兒Elly（許曦文）飾演的角色王欣雨，她今（31）日在社群發文，笑說：「昨天請王欣雨同學來家裡吃飯，幫這個可憐的孩子補一補，沒想到她的媽媽居然也不請自來」。原來賈永婕昨晚邀請Elly到家中作客，結果小S也跟過去，幾人一起合照時，小S還做出超醜鬼臉，被賈永婕毫無保留的公開，讓粉絲笑翻。賈永婕今早在社群發文，分享2張照片，笑說自己請Elly吃飯，結果小S也不請自來。只見照片中除了小S母女外，還有賈永婕的兩個女兒安安、小羽。她們拍合照時刻意歪頭，模仿《聰明鎮》資優生的詭異動作，小S更加碼做出超醜鬼臉，斜視吐舌的表情讓賈永婕也受不了，笑說：「好好照相很難嗎？」相較媽媽的無包袱扮醜，Elly則顯得淑女許多，她身穿細肩帶背心搭配棉褲，休閒打扮仍難掩氣質，安安與小羽則是素顏入鏡，Elly拍照時還勾著小羽的手，展現好交情。其實這3個小孩年齡相仿，從小就一起長大，安安先考上美國南加州大學後，小羽跟Elly也先後進入南加大就讀，一直都是彼此的好閨密。而Elly在《聰明鎮》中飾演家境貧苦的女學生王欣雨，夢想靠著考上名校翻轉人生，但她成績並不突出，厄運更隨之而來，家中總是出現討人厭的蛞蝓，王欣雨不但擺脫不掉，最終更從口中吐出蛞蝓，釀成悲劇。這段劇情改編自伊藤潤二的短篇漫畫「蛞蝓少女」，該劇4年前就殺青，直到近日才完成後製播出。