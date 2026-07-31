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過去一年來，金州勇士隊為了在柯瑞（Stephen Curry）生涯尾聲再拚一座總冠軍，不斷在市場上追逐明星球員。然而，在接連錯失多位大咖後，勇士的休賽季策略已從「尋找重磅交易」轉向「在市場中挖掘高CP值戰力」。沙加緬度國王隊後衛拉文（Zach LaVine）近期的處境很尷尬，國王未來的計畫已經沒有他了，但選擇行使球員選項後，他在市場上又變得難以處理，這或許是勇士逢低買進的機會。勇士在休賽季的獵星計畫屢屢碰壁：NBA歷史得分王詹姆斯（LeBron James）最終選擇加盟費城76人；華盛頓巫師表態無意交易前冠軍長人安東尼·戴維斯（Anthony Davis）；而後場目標安芬尼·西蒙斯（Anfernee Simons）也與76人簽約。事實上，勇士對拉文並不陌生。根據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）透露，在上賽季從邁阿密熱火交易來吉米·巴特勒（Jimmy Butler）之前，勇士曾與芝加哥公牛針對拉文進行過深入的交易討論。當時，威金斯（Andrew Wiggins）原本是勇士考慮放入拉文交易案的籌碼，但球團最終改變策略，將威金斯作為核心籌碼換來了巴特勒。如今18個月過去，拉文可能再次進入勇士的雷達，但情況已截然不同。拉文在今年6月執行了2026-27賽季高達4900萬美元的球員選項。但據國王隨隊記者漢姆（James Ham）在「在ESPN 1320薩克拉門托電台」頻道上說的消息，國王並未承諾拉文新賽季的先發位置或上場時間。國王明確表示，球隊未來5年的得分後衛計畫中並不包含他，並將資源優先投入到年輕球員如阿庫夫（Darius Acuff Jr.）等人身上。漢姆直言：「當拉文接受那4900萬美元時，他也接受了自己幾乎無法被交易的現實。如果他要被買斷，現在就是最好的時機。」拉文高達4900萬美元的到期合約，讓受限於聯盟第二層豪華稅線（Second Apron）等薪資規定的勇士難以透過交易網羅。但若拉文與國王達成「買斷」，一切障礙將迎刃而解。勇士可以將他視為一名低成本的自由球員，這正是球隊在錯失多名大咖後最需要的「精算型豪賭」。勇士目前急需另一名進攻發動機，柯瑞即將迎來38歲賽季，而巴特勒仍在從2月的十字韌帶（ACL）撕裂傷中復原。拉文雖然存在耐戰度疑慮，且生涯僅打過4次季後賽，但只要保持健康，他依然是聯盟中最具爆發力的外線得分手之一。這位兩屆全明星後衛上賽季在39場出賽中，場均能貢獻19.2分，三分命中率達39%。