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MLB交易大限即將到來，各隊紛紛尋找能幫助球隊衝擊季後賽的關鍵戰力，而今年市場上一名意外受到矚目的年輕內野手，正是洛杉磯天使游擊手納托（Zach Neto）。根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）分析，納托可能成為今年交易截止日前最具價值的可交易球員之一，甚至吸引包括紐約洋基、洛杉磯道奇、波士頓紅襪等豪門球隊關注。身為大谷翔平在天使隊最後一年的新人隊友，內托近年展現出極為頂尖的長打與跑壘天賦。2024年賽季他就曾繳出單季23轟與30次盜壘成功的「20-30」驚人數據，上賽季更狂轟26發全壘打。本季截至今日為止，他也已經狂炸19轟、OPS 達.757，躍升成聯盟頂級的「重砲游擊手」。《ESPN》記者帕森指出，內托之所以能讓各大豪門垂涎三尺，關鍵在於他的「合約狀況」。內托要到2030年季後才會成為自由球員，這意味著買家只要透過交易，就能以相對低廉的薪資長期擁有這名處於上升期的年輕戰力。由於天使隊目前在美聯西區戰績墊底、晉級季後賽希望渺茫，因此球團已經開始陸續清倉主力，打算徹底重組。帕森分析：「天使隊極度渴望在這筆交易中擊出『滿貫全壘打』，也就是索取超高的新秀大物包裹。我相信他們能靠內托做成一筆絕佳的交易。」帕森更直接點名洋基、道奇、紅襪，甚至擁有明星游擊手透納（Trea Turner）的費城人，都是潛在的買家。