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▲媳婦狠砍婆婆（圖／截自triblive）

美國賓州爆發駭人聽聞的家庭命案！一名79歲婦人上月底在自家住宅內遭人持刀刺殺身亡，法醫在上週初步聽證會上證實，死者全身遭刺高達，死狀極其悽慘。犯案的竟是死者的媳婦、37歲華裔女子張夢琪（Mengqi "Mona" Zhang，音譯），目前已被控一級刑事殺人罪及兩項加重傷害罪，全案經法官裁定正式移送審判。根據庭訊內容，死者羅莎琳德．庫珀（Rosalind Cooper）的兒子、同時也是張夢琪的丈夫納撒尼爾．庫珀（Nathaniel Cooper）出庭作證指出，兩人結婚已12年，案發當天下午氣氛原本相當平靜，直到他隨口提及妹妹卡拉．隆恩（Kara D. Long）即將從佛州前來探望父母，妻子情緒瞬間出現劇烈轉變。納撒尼爾形容妻子當下「整個人完全變了樣」。他也透露，張夢琪與小姑早在2017年就因一場爭執徹底反目，多年來雙方持續在社群媒體上互相攻擊，關係始終惡劣。納撒尼爾作證指出，事發當天稍晚，張夢琪離開住家，他原以為妻子只是外出散步，未料她竟駕車前往鄰近的公婆住處。不久後，張夢琪手持沾滿血跡的刀具返家，直接向丈夫表示自己剛剛刺傷了婆婆。納撒尼爾隨即衝往父母家查看，赫然發現母親倒臥在餐廳血泊之中，隨即報警求助。警方說明，6月28日下午4點30分許接獲報案，趕抵吉爾平鎮（Gilpin）森恩利路（Schenley Road）一處住宅後，在餐廳內發現79歲的羅莎琳德倒臥血泊，已當場死亡。負責相驗的驗屍官邁爾斯（Brian Myers）出庭指出，死者全身共有245處刀傷，頭皮、喉嚨、腹部、右腿、雙手及手腕均出現嚴重刺傷，最終死因為大量失血，他形容死者遺體「幾乎遭到肢解」，現場血跡四處可見。警方調查發現，攻擊行為最初發生在住宅二樓，隨後一路延伸至一樓，二樓臥室、走廊、樓梯，以及一樓客廳、餐廳都留有大量血跡。由華裔州警史蒂文．羅（Steven Law）以中文協助偵訊時，張夢琪坦承與婆婆發生爭執，隨後從屋內廚房取出刀具，朝婆婆手部與腹部揮砍刺擊。警方調查指出，張夢琪行凶後返回自宅，將凶刀清洗乾淨，並更換、清洗身上衣物，同時用多條毛巾擦拭身體後一併清洗，企圖湮滅跡證。警方趕抵現場後，她隨即將自己反鎖屋內拒絕配合，甚至對員警大喊不得進入，否則將傷害執法人員，警方因此封鎖現場，改由賓州州警特勤隊接手處理僵局。直到隔天凌晨1點11分，張夢琪才主動走出住家投降，正式遭警方逮捕。目前張夢琪已遭法院拒絕保釋，聽證會結束後被押返阿姆斯壯郡監獄候審，法院尚未排定正式審判日期。依美國司法制度，張夢琪雖已遭刑事起訴，