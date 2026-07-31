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電競法審查爆衝突 李洋「罰站10分鐘」成攻防焦點

林宜瑾離場飆髒話 羅廷瑋傻眼：妳怎麼學傅崐萁？

控遭水瓶、拐杖威嚇！羅廷瑋轟：杯葛《電競基本法》推進

朝野為《電子競技運動發展基本法》激烈交鋒，立法院教育及文化委員會昨（30）日審查法案時爆發多波口角，會議一度停擺近2小時，運動部長李洋更被迫在議場罰站近10分鐘。直到下午恢復開會後，戰火仍未平息，民進黨立委林宜瑾拄著拐杖離場時，脫口飆罵一聲「幹」，國民黨召委羅廷瑋當場反擊：「妳怎麼學傅崐萁啊？」讓議場火藥味再度升高。立法院教育及文化委員會30日續審《電子競技運動發展基本法》草案，但朝野對於是否有必要制定基本法意見分歧，會議一開始便陷入程序攻防，導致議事一度停擺。民進黨立委質疑，國民黨籍召委羅廷瑋讓運動部長李洋在議場站立近10分鐘，形同「罰站」。對此，羅廷瑋駁斥相關指控，強調自己多次示意李洋可以先坐下，反而是民進黨立委陳培瑜當場表示反對，李洋準備入座時，還特別看向陳培瑜、民進黨立委吳思瑤，最終仍繼續站著。羅廷瑋並批評，民進黨一方面高喊支持電競產業，另一方面卻拒絕進入條文審查，甚至提出散會動議阻擋法案討論，「真正沒收電競選手、電競產業工作者及年輕世代發聲機會的，就是民進黨」。整場議事從上午9時15分一路爭執到10時50分，羅廷瑋宣布休息後，主席一度離開會場近2個小時，直到下午1時30分左右才重新開會。然而恢復審查後，朝野依舊互不相讓，雙方持續針對程序及法案內容爆發激烈攻防，現場氣氛始終緊繃。下午3時36分左右，林宜瑾拄著拐杖準備離開會場時，脫口大罵一聲「幹」，聲音遭現場麥克風清楚收錄。羅廷瑋立即當場制止，直言：「怎麼可以罵髒話？林宜瑾，妳怎麼可以罵髒話？」民進黨立委郭昱晴則緩頰表示，「好了，昨天傅崐萁也在協商現場罵髒話。」羅廷瑋隨即回嗆：「那林宜瑾不是跟傅崐萁一樣嗎？妳怎麼學傅崐萁啊？」郭昱晴則補上一句：「傅崐萁是拿麥克風（罵）的啦。」羅廷瑋酸嗆，林宜瑾飆髒話已被完整收音，先前民進黨才大力譴責傅崐萁爆粗口，如今自家立委同樣在國會殿堂罵髒話，「民進黨笑別人，你們自己也是，這樣是不對的行為」。羅廷瑋接著指控，整場會議中，不僅有人拿水瓶作勢要攻擊他，還有人揮舞拐杖作勢威嚇，如今又當場飆髒話，就是這樣來杯葛《電子競技運動發展基本法》的推進。他強調，國人都在看，女性委員在教育及文化委員會飆髒話，更反問：「難道最基本的言論保障都要受到威脅嗎？我現在出門要去警局報案嗎？」