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亞洲股市週五受到美股科技股大漲激勵，早盤全面飆漲，韓國股市KOSPI指數大漲800點，一度漲到熔斷，SK海力士更是一度出現約28%的誇張漲幅，使得兩倍槓桿ETF漲幅突破50%。散戶投資人持續進場，也讓韓國政府針對槓桿ETF降溫的措施上路首日還看不見具體成效。根據韓聯社報導，基本保證金由1,000萬韓元提高至3,000萬韓元的單一個股槓桿ETF（交易所交易基金，ETF）交易新制，於31日正式上路。首個交易日早盤，隨著股價大幅飆升，相關ETF交易依舊相當熱絡，市場關注政府藉由提高門檻來大幅降低成交量的政策效果，是否能真正發揮作用。根據韓國交易所資料，截至當日上午10時，追蹤三星電子及SK海力士的單一個股槓桿ETF，全數大漲超過40%。其中，資產規模最大的KODEX SK海力士單一個股槓桿ETF，股價暴漲54.82%，報10,830韓元；同一標的的TIGER SK海力士單一個股槓桿ETF也大漲54.91%，報9,155韓元。此外，KODEX與TIGER的三星電子槓桿ETF，也分別大漲56.26%與46.27%，報12,205韓元及11,175韓元。相較之下，做空產品SOL SK海力士期貨單一個股反向2倍ETF則重挫56.52%，報8,355韓元，較前一交易日腰斬逾半。槓桿ETF大漲、反向ETF暴跌，主要是因為三星電子與SK海力士現股受到半導體投資信心回溫帶動，同一時間分別飆升23.67%及28.21%。開盤僅1小時，16檔單一個股槓桿ETF的成交金額便累計約1.5兆韓元。若以此速度推算，全天成交金額可望接近9兆韓元。雖然這一數字明顯低於30日的12.4兆韓元及29日的15兆韓元，但仍高於27日的7.4兆韓元及28日的8.2兆韓元。市場推測，受到美國股市強勁上漲激勵，散戶投資人大舉買進相關ETF。因此，將基本保證金提高三倍、藉此降低單一個股槓桿ETF交易量的政策效果，短期內可能無法明顯顯現。KODEX SK海力士單一個股槓桿ETF排在ETF成交金額第3；KODEX三星電子槓桿ETF與TIGER SK海力士槓桿ETF也分別位居第7、第8名，顯示相關產品依然名列成交金額排行榜前段。不過，由於市場交易通常集中於開盤初期，因此收盤後的最終成交金額仍可能低於9兆韓元。針對這類商品，過去可用市值七折計入保證金的股票、ETF、債券等資產，未來不再認可，僅接受現金部位。現金認定規則同步收緊，賣出擔保品所得資金，須等到T+2結算日款項實際入帳後才能採計，以賣出款為質押取得的貸款同樣不得納入計算。因此預料下一個交易日的成交金額可能會進一步下降。報導引述金融業界一名相關人士看法表示：「提高基本保證金實施的第一天，剛好碰上美股大漲，帶動三星電子與SK海力士股價飆升，因此槓桿ETF成交量減少的效果並未特別明顯。」他指出：「與昨天不同的是，今天賣出後不能立刻再買回，因此真正的政策效果，恐怕還需要再觀察幾天才能看得更清楚。」