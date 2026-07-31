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《如果雨不停：給勇者的生存攻略》莫拉克風災17週年特展

日本熊本強震再次敲響天災無常的警鐘。面對極端氣候與地震風險日益頻繁，當強震與暴雨驟至，除了硬體搶修與物資避難，受創兒少的心靈該如何獲得修復？今（31）日正值莫拉克風災17週年前夕，兒福聯盟（下稱兒盟）與國立科學工藝博物館攜手合作，於高雄科工館推出《如果雨不停：給勇者的生存攻略》特展。兒盟並且再度結合《NOWNEWS今日新聞》媒體影響力，推出《放心飛吧！八八風災失依兒少陪伴紀實》數位敘事專頁，讓民眾除了實體展以外，也能透過專題報導了解「心靈防災」概念。作為此次展覽的媒體協力單位，NOWNEWS透過3位失依或喪親兒少個案，與2位社工親身經歷，述說17年來如何藉由陪伴弭平內心傷痕。當年僅17歲的受災個案「小詩」，在一夕之間失去了15位至親。風災發生後，鋪天蓋地的外界關注與「莫拉克災民」的標籤，一度讓她窒息得只想逃避。所幸透過兒盟社工長達17年安靜且穩定的陪伴，給了小詩空間去釋懷與復原。如今小詩已建立了屬於自己的家庭，展現出強韌的生命力。兒盟表示，從921大地震到莫拉克風災，團隊第一時間成立「災變重建小組」，承諾陪伴失依兒少至20歲成年，17年來累計陪伴了51戶家庭、77位風災兒少順利長大。雖然服務於今年圓滿結案，但這份跨越多年的互助情感仍持續穩固延續。災後心理重建是一場漫長的馬拉松。第一線資深社工觀察發現，災後緊急安置初期，營區常上演「情緒捉迷藏」——大人與小孩為了不讓彼此擔心，紛紛戴上「我沒事」的面具壓抑恐懼。此時，引導孩子卸下武裝、好好大哭一場，是與失落和平共處的第一步。此外，不少受災孩子會展現出「事不關己」的淡然，社工解釋，這其實是情緒過載引發的「大腦跳電」自我保護機制。社工會透過情緒牌卡等工具溫柔搭橋，陪伴孩子慢慢找回對生活的感知與掌控權。因應極端氣候常態化，兒盟強調應建立完善的「心靈防災」系統，並建構三道心理防線。首先必須緊急介入，災變當下第一時間導入「創傷知情」與心理急救（PFA），接住孩子的恐懼。接著布建長期網絡，整合政府、醫療、社福與學校資源，撐開不間斷的悲傷輔導網絡。最後在日常教育方面，平時將「面對失落與無常」納入日常校園生命教育，培養復原力。莫拉克風災17週年特展《如果雨不停：給勇者的生存攻略》於今（31）日起在高雄科工館正式開幕，採完全免費開放參觀。展區結合實體互動與數位敘事，特別設計「社工」與「孩童」雙視角的卡牌體驗，帶領觀眾感同身受這段生命的挑戰與復原歷程。大眾觀展之餘，亦可順遊科工館6樓常設的「莫拉克風災紀念廳」，共同關注防災與生命教育。另外也可透過線上敘事專頁，藉由插畫、照片，影音媒介，更加了解他們的故事。展覽日期：2026年7月31日（五）至8月9日（日）（週一休館）展覽地點：國立科學工藝博物館 北館一樓大廳（高雄市三民區九如一路720號）參觀費用：免費入場