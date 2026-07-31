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「就算只有一絲可能」 盧秀燕：地方也要做好準備

台中市長盧秀燕日前拋出「中央、地方合併選舉」構想，中選會主委游盈隆回應時笑稱，解散國會「只比天塌下來的機會大一點」，盧秀燕隨後則以「有女媧補天的決心跟能力」回應，引發外界解讀兩人隔空互槓。盧秀燕今（31）日澄清，「我們兩個是很幽默的」，不僅相談甚歡，對選務工作的方向也完全一致。盧秀燕上午受訪時表示，外界把她與游盈隆的對話解讀成互槓，其實是誤會，「我們兩個是很幽默的，不只相談甚歡，而且方向一致。」至於有網友質疑她為何自比「女媧補天」，她也親自說明背後用意。盧秀燕表示，她知道倒閣成功並不容易，因此才以「女媧補天」作為比喻，向中選會表達地方政府的態度。她強調，即使只有一絲可能性，地方政府仍會提前做好準備，若真的出現中央與地方合併選舉等前所未見的情況，也會以「女媧補天的決心」，全力協助中選會完成各項選務工作。媒體隨後追問倒閣相關議題，包括傳出國民黨有意釋出5席不分區立委席次與民眾黨合作一事。對此，盧秀燕並未正面回應，僅表示「基本上這是一個黨對黨的議題。」隨即結束相關話題，不願再多作評論。