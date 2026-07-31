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近日，中國一則有關前任國家主席胡錦濤、妻子劉永清、兒子胡海峰3人，疑似死於食物中毒的爆料，在網上引發熱議，從網路流傳的截圖來看，爆料人是鳳凰衛視總監秦楓。雖然有關中共政治高層動態一向都被保密，外界常是霧裡看花、真假難辨，但加拿大約克大學副教授沈榮欽認為，若此消息真是由秦楓釋出，她的身分本身就很耐人尋味。沈榮欽在臉書發文，提到秦楓是「官三代」出身，很多長輩都在中國外交部工作，從祖父、外祖父，到姑父、父親，不是當過外交部部長，就是當過領事司跟總務司司長；秦楓本人高中畢業後就出國留學，回國後先是在外交部工作，之後才轉到鳳凰衛視當記者，還曾獲得時任總理溫家寶點名，被選為鳳凰衛視最佳記者，一路高升至鳳凰衛視台長。沈榮欽指出，這則據傳是秦楓的爆料，之所以引起重視，是因為她曾經在中共黨中央公開承認江澤民死訊前半個月，就在微博暗示江澤民已死。不過，她的爆料也不是沒有出錯過，比如今年4月，她也曾公開爆料稱王石被抓，但隔天王石就出面闢謠，秦楓則把文章刪了。最後，沈榮欽表示，這則爆料之所以令人震驚，除了主角是胡錦濤一家3口以外，還有就是中共高層，食物都是特供的，不太可能中毒，「團滅」的機率更低，若爆料屬實，則將引發包括習近平在內，有關中共高層政治鬥爭的更多聯想。