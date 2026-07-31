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前NBA球星巴克利（Charles Barkley）近日在一檔播客節目中，對詹姆斯（LeBron James）的職業生涯給予了極高評價，稱其為「體育史上最偉大的故事」。然而，面對詹姆斯近期以2年800萬美元合約加盟費城76人隊的決定，這位76人名宿卻毫不留情地批評其行為是「追求冠軍戒指」與「報團加入超級球隊」。巴克利在節目中坦言，儘管自己始終認為喬丹（Michael Jordan）是歷史第一人，但詹姆斯的成就同樣不可思議。與科比（Kobe Bryant）或賈奈特（Kevin Garnett）等高中跳級生不同，詹姆斯是巴克利在NBA這40年來，唯一一位從踏入聯盟第一天起就打出極高水準的球員。巴克利也認為，在24小時新聞播報與社群媒體當道的時代，詹姆斯從18歲至今從未惹出任何麻煩。另外，詹姆斯還能夠將這種卓越的競技水準維持長達20多年，堪稱體育史上最了不起的故事。儘管給予高度讚美，巴克利對詹姆斯今夏加盟76人隊、與恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）及布朗（Jaylen Brown）聯手的決定卻嗤之以鼻。在節目中，巴克利直言詹姆斯並非在「建立」球隊，而是在「人為製造」陣容。他以當年戴維斯（Anthony Davis）加盟洛杉磯湖人隊為例，指出這一切都是由Klutch經紀公司在幕後強行運作，並非自然發展。巴克利認為，從熱火隊時期的三巨頭、推動威斯布魯克（Russell Westbrook）交易，到公開招募厄文（Kyrie Irving），詹姆斯始終在透過不斷拼湊球星來追趕喬丹的虛幻影子。針對巴克利的「抱團」指控，歐尼爾（Shaquille O'Neal）表達了不同看法。他認為這並非追求戒指，而是「定義自己的傳奇」，選擇一支更有機會贏球的隊伍並沒有錯。ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）更是直接反駁了巴克利的論點。他指出目前聯盟強權林立，例如克里夫蘭騎士隊擁有哈登（James Harden）與米契爾（Donovan Mitchell），邁阿密熱火隊也有·阿德巴約（Bam Adebayo）和阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。溫德霍斯特質問：「如果他不選76人，這些傳奇名宿希望他去哪？難道要去G聯盟嗎？」