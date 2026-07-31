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洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希今（31）日先發登板，迎戰西雅圖水手展現極具宰制力的球威。雖然目前還在調整階段，但佐佐木朗希開局火力全開，不僅飆出接近生涯最快的101.5英里（約163.3公里）速球，更靠著招牌指叉球連續解決強打。佐佐木朗希此役投滿5局，僅被擊出2支安打，無失分，並送出7次三振。精彩的指叉魔球讓美國投球分析專家「投球忍者」弗里曼（Rob Friedman）也忍不住大讚：「太噁心」。佐佐木朗希此役從第一球開始就猛催，首局總計投出20球，其中最快球速達101.5英里（約163.3公里），讓道奇主場球迷瞬間陷入沸騰。進入第2局後，佐佐木朗希持續掌控比賽節奏，僅用12球就送出2次三振，輕鬆完成三上三下。第3局雖然遭水手打者擊出中外野安打，讓對手出現此役第一支安打，但他隨即穩住陣腳，化解失分危機。佐佐木朗希此役投滿5局，共投73球，僅被擊出兩支安打，無失分，並送出7次三振。截至5局打完，道奇以5：0大幅領先水手，讓佐佐木朗希有拿下本賽季第5勝的絕佳機會。最讓人血脈噴張的莫過於佐佐木朗希在第2局的投球。他面對強打內勒（Josh Naylor），僅用2球就取得好球數領先，最後用一顆向外角急墜的指叉球將他三振。知名棒球分析專家「投球忍者」弗里曼（Rob Friedman）隨即在X上傳影片大讚：「佐佐木朗希，93英里的驚人指叉球。」更誇張的是，下一棒面對上季狂轟60支全壘打的水手主砲勞雷（Cal Raleigh），佐佐木朗希在第4球再度投出沒進好球帶、卻超刁鑽的漂亮指叉球，讓勞雷完全失去平衡、揮空遭到三振。弗里曼緊接著再度發文驚呼：「佐佐木朗希，92英里的這顆指叉球簡直太噁心。」