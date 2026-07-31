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近日立法院正在進行115年度中央政府總預算協商，國民黨團總召傅崐萁疑似不滿行政院秘書張惇涵的發言，突然拍桌飆罵髒話「他X的」，引發討論。對此，傅崐萁今（31）日先對自己爆粗口道歉，隨後秀出總統賴清德當年在立法院爭取軍購案預算時，以及高雄市長陳其邁時任立委時的政治攻防言論做反擊，大酸他們才是立法院飆國罵的鼻祖。國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9月到12月的薪資，遭張惇涵痛批這是政治動作，不是理性處理預算。「你今天刪、凍院長，明天就刪基層，這我沒辦法接受。」但這樣的說法疑似讓坐在一旁的傅崐萁非常的不滿，當場脫口罵出「他X的」，甚至面對綠委的質疑，還拍桌怒罵「臭豎仔，你在說什麼？」面對飆國罵爭議，傅崐萁表示，沒有辦法除惡務盡，在這裡向台灣善良老百姓表達歉意。但誠如民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄所說的，什麼樣的人就是什麼樣的水準。隨後就秀出賴總統當年在立法院爭取軍購預算時，與國親兩黨立委開槓怒轟「媽的」、「國家被你們搞垮了」等片段，直言要民進黨別雙標。傅崐萁認為針對致癌油事件，20萬民眾上街頭抗議，但執政黨仍死不悔改，視人民如草芥，「權力在我手上，你奈我何？」民進黨的封建高官到立法院還誇誇其談，傲慢的態度心中完全沒有人民。國民黨沒辦法除惡務盡，有些言論也引起台灣善良百姓的一些想法，「我們深表歉意」。