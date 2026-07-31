我是廣告 請繼續往下閱讀

紅殼蛋產量少、市場以白殼為主 農業部：已嚴密監控雞蛋價量變化

關於媒體今（31）日報導「大賣場雞蛋缺貨」議題，農業部表示，目前蛋雞產能整體充足，部分賣場傳出貨架上看不到雞蛋的情況，是因為蛋商與部分賣場仍在洽談契約，導致影響上架進度。農業部強調，經近期訪查各通路賣場，並無普遍買不到雞蛋的情形，至於個別情況，農業部已啟動協調機制，讓雞蛋順利上架。農業部說明，農民近期進行換羽及自然淘汰，現階段處於雞群調整與新雞陸續投入生產的過渡期，短期內規格蛋供應略有波動，但並非規模性短缺，整體雞蛋產量仍屬充足。另外，針對報導指出「紅殼蛋產量較少」議題，農業部表示，國內消費市場以白殼蛋為主，佔市場8成的消費量，紅殼蛋僅佔少部分比例。另外，就生產效率而言，白殼蛋雞的產蛋率普遍高於紅殼蛋雞，農業部提到，因此國內蛋雞飼養仍以白殼蛋雞為主。至於過去市場普遍有「紅殼蛋較為營養」想法。農業部呼籲，雞蛋的蛋殼顏色，主要由雞隻品種及基因決定，與雞蛋的營養價值、口感及品質並無直接關係。農業部說，將持續監測雞蛋產銷情形，並適時協調蛋農調節生產，以維持市場供需平衡。農業部已責成中央畜產會嚴密監控雞蛋價量變化，近期已加強查訪通路端，請通路與蛋商機動調整雞蛋調度作業，以平穩供需秩序。