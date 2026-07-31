我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋燕旻發文表示刪掉了等級50的皮克敏，引發網友討論。（圖／翻攝自宋燕旻Threads@somiisung）

皮克敏超人氣手遊《Pikmin Bloom》在全台掀起風潮，讓不少人開始外出走動種花闖關。不料近日美女主播宋燕旻，竟發文表示自己刪掉了等級50的皮克敏，透露為了累積步數跟種花，把去健身房時間都移掉，表示整個大虧，還直言：「無法獲得樂趣。」宋燕旻近日在Threads發文，透露自己刪掉了皮克敏，「目前等級50，已經無法獲得樂趣。」引來大批網友討論，有人建議她可以抱持著增加運動機會的想法來玩，但她表示走路對自己來說強度太低，「我因為要累積步數跟種花，還把去健身房的時間移去，整個大虧。」認為遊戲佔據了她本來健身的時間。但也有不少人跟宋燕旻一樣選擇刪掉遊戲，「30多級就刪了，感覺不到在玩遊戲」、「我也是～刪掉之後覺得人生變得好輕鬆，終於可以不用帶著手機散步了！」、「打蘑菇讓人勸退的遊戲。」手遊《Pikmin Bloom》在2021年由任天堂攜手《Pokémon GO》開發商Niantic推出，把原本的冒險玩法改成結合現實生活的「散步遊戲」，只要帶著手機出門走路，就能培養皮克敏、種花、打蘑菇、收集飾品皮克敏，讓原本已有25年歷史的經典IP再度翻紅，直接掀起一股「全民散步潮」。