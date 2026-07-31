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紐約洋基與芝加哥白襪的系列賽上演戲劇性發展。不到24小時內，白襪隊連續兩場在延長賽擊敗洋基隊。今日雙方一路僵持至延長賽第11局，最終白襪靠著彼得斯（Tristan Peters）選到的再見保送，以2：1氣走洋基，成功在系列賽中再取得勝利。昨日白襪才在延長賽第12局靠著奎羅（Edgar Quero）的再見安打獲勝。今日雙方再度上演投手戰，白襪先發投手柏克（Sean Burke）主投6局無失分，送出10次三振；洋基先發投手威瑟斯（Ryan Weathers）同樣表現出色，雙方一路掛蛋進入延長賽。10局上，洋基靠著突破僵局制先馳得點，但白襪的班寧坦迪（Andrew Benintendi）隨即在10局下敲出追平安打。11局下，洋基故意四壞保送了村上宗隆（Munetaka Murakami），接著安東納奇（Sam Antonacci）敲出內野安打，雖然蒙哥馬利（Colson Montgomery）遭到三振，但仍形成滿壘局面。隨後上場的彼得斯展現極佳耐心，面對洋基第4任投手克魯茲（Fernando Cruz）連選4顆壞球，以兵不血刃的方式擠回致勝分。面對球隊連兩天慘遭再見逆轉，洋基總教練布恩（Aaron Boone）對球隊的貧打感到相當沮喪：「我們就是必須得分，我不想每天都在打這種只能靠猜測的比賽，總之我們必須拿下更多分數，就這麼簡單。」雪上加霜的是，陣中好手齊森姆（Jazz Chisholm）在第9局因腳部抽筋退場。昨日洋基輸球時，轉播單位拍到一名洋基小球迷在看台上落淚的畫面，引發熱烈討論。然而，今日洋基依然無法突破得分荒，不僅未能替小球迷雪恥，還淪為對手慶祝的背景板。昨日洋基在11局因捕手桑契斯（Gary Sanchez）暴傳三壘被追平，12局又讓後援投手亞布羅（Ryan Yarbrough）被敲出再見安打，連兩天的牛棚失守與打線熄火成為球隊最大致命傷。白襪總教練威爾·威納伯（Will Venable）對球隊的韌性讚譽有加：「我們就是不斷拚搏。今天是艱難的進攻日，但我們必須找到得分的方法，球員們願意上場並完成任務的決心再次成為關鍵。」彼得斯賽後也興奮表示：「每個人都想成為擊出再見安打的英雄，但面對那種投手，你必須保持耐心。我們是一支特別的球隊，非常擅長專注於當下，如果不這樣做，先前的失利只會像雪球般越滾越大。」奪下本季第9場再見勝利後，白襪目前以57勝51敗繼續穩坐美聯中區龍頭寶座。