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▲八代市長 小野泰輔（圖／截自西日本電視台）

熊本強震重災區八代市，市長小野泰輔週四（30日）接受中央社訪問，除了向台灣各界表達由衷感謝，更直言「台灣是日本最好的鄰居」。他感性表示，每當日本遭遇重大災害，台灣總是第一時間伸出援手，這份溫暖的支持，勢必會成為災區重建路上不可或缺的重要力量。小野在專訪中坦言，目前八代市最迫切的問題已不是搜救，而是民眾最基本的生活所需。這場強震導致自來水管線嚴重受損，全市約中，竟有高達，等於。在持續酷暑籠罩下，部分地區又因停電無法使用冷氣，讓避難生活雪上加霜。他直言：「最大的問題還是水。」現階段民眾有的住進避難所，有的堅持留在自家，也有不少人只能在車上熬夜避難。由於天氣炎熱，許多人被迫整晚發動引擎、開冷氣過夜，也因此衍生出另一項棘手難題——小野指出，目前八代市內加油站前大排長龍，市區交通因此嚴重壅塞。八代港雖設有石油儲備設施，但聯外道路一度因地震引發而無法通行，所幸熊本縣政府緊急搶修道路，目前已能從儲油基地將汽油運往市區，供油狀況可望逐步改善，但小野仍強調，中央政府仍須持續調度更多油料支援。至於搜救進度，小野說明，八代市因建物倒塌可能有人受困，先前已展開地毯式搜索，目前大致完成；但鄰近的氷川町房屋倒塌情況更為嚴重，搜救人員仍持續在當地搜尋是否有民眾受困。談到台灣各界陸續發起的捐款與救援行動，小野坦言，由於語言溝通上的隔閡，比起直接派遣人力前往現場，。他表示，目前災區最急需的仍是飲用水、食物與簡易廁所等基本民生物資；隨著避難生活時間拉長，紙箱床、避難所隔板等改善居住環境的設備需求，預期也將逐漸浮現。小野也提到，2024年石川縣能登半島發生規模7.6強震後，台灣慈濟基金會曾組團前往災區穴水町提供熱食，讓當地災民相當感動。對於是否歡迎台灣民間團體赴八代供餐，小野毫不猶豫直言「非常歡迎」，並笑說：「如果能提供熱食，而且還是台灣料理，我想日本民眾一定都會很高興。」他認為，熱騰騰的食物不僅能填飽肚子，更能讓身心俱疲的災民稍微放鬆心情，帶來莫大的安慰。針對台灣社會踴躍捐款一事，包括總統賴清德宣布將以個人名義捐出，小野再次向台灣表達誠摯謝意。他強調：「台灣真的是日本最好的鄰居。」每次日本遭遇重大災害，台灣總是給予相當溫暖的支持，不只是賴總統個人的善舉，還有無數台灣民眾自發性的協助，都讓他由衷感激，這些來自台灣的善意，都將轉化為八代市災後重建路上不可或缺的重要力量。