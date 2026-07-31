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被折磨一整天！林宜瑾：離場是因趕看醫生

郭昱晴轟議事程序失序 李洋整個上午無法表態

「不是針對會議，是腳真的痛」 陳秀寶：別斷章取義

立法院教育及文化委員會30日審查《電子競技運動發展基本法》草案時，爆發朝野激烈衝突，綠委指控國民黨籍召委羅廷瑋長時間霸佔議事程序，導致運動部長李洋遲遲無法說明立場，還被迫罰站10分鐘，而會議更一度停擺超過2小時。民進黨立委林宜瑾氣到甩頭要走前，還大聲飆罵了「X」，羅廷瑋反酸：「妳怎麼學傅崐萁？」對此，林宜瑾今（31）日也親自還原急著離場的真相。針對遭羅廷瑋點名在國會殿堂爆粗口，林宜瑾批評，羅廷瑋真的是非常糟糕的一名召委，從早上一路折磨委員、折磨運動部，也讓教育文化委員會無法正常運作。她透露，自己原本早已預約醫師治療腳傷，卻一路被拖到下午3點多，最後真的氣不過，才拄著拐杖拂袖離開。民進黨立委郭昱晴則將矛頭直指議事程序，認為真正的爭議，在於運動部始終沒有機會表達官方立場。她指出，《電子競技運動發展基本法》爭議甚大，依照正常程序，提案委員完成說明後，應由主管機關說明政策立場，再進入後續程序討論。然而，郭昱晴指出，運動部其實並不建議為單一運動項目制定基本法，李洋事後也曾公開說明立場，但整個上午委員會都沒有讓運動部長有機會上台說明。她批評，羅廷瑋拿著麥克風，針對提案說明一路狂講了53分鐘，整個過程幾乎只有召委一人在發言，李洋始終無法正式表達運動部的看法。郭昱晴更質疑，當天上午10時50分宣布休息後，羅廷瑋並未交代何時復會便直接離開議場。她表示，現場除了民進黨立委外，還有運動部、文化部、衛福部、外交部、數發部、國科會、教育部等13個部會、上百位官員留在現場等待，卻沒有人知道會議何時恢復。直到中午便當送來，民進黨立委開始四處尋找羅廷瑋，希望至少能告知復會時間，但始終找不到人。郭昱晴指出，一直到下午1點多，羅廷瑋才重新回到會議室，等於讓上百位官員空等超過2個半小時，浪費了一整個早上，沒有做任何的公務。針對爆粗口一事，郭昱晴表示，林宜瑾因腳部骨裂，本來就因受傷而不舒服，再加上整個程序不正義，大家很擔心羅廷瑋又重演上午長時間獨占發言的情況，相信現場的人都會受不了。她也提到，林宜瑾拄著拐杖離場時，也沒有像立院國民黨團總召傅崐萁一樣，在協商場合拿著麥克風直接罵髒話。陳秀寶表示，李洋其實一開始就已表明，運動部不是很支持在這時候為單一運動項目另立專法，希望有機會完整說明政策方向，但整個上午始終沒有獲得發言機會。她指出，羅廷瑋原本應該只是進行提案說明，卻長時間占用麥克風，使主管機關無法回應，也讓整場審查失去正常討論功能。此外，陳秀寶認為，不應刻意放大解讀林宜瑾爆粗口事件，她相信那句話並非針對議事，而是因腳傷真的非常疼痛，所產生的情緒反應。最後，她也強調，不要斷章取義，應該回到整場會議失序的問題本身。