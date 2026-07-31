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台股29日一度跌破4萬點大關，市場一片恐慌，知名分析師郭哲榮（哲哲）卻豪砸1億元重押元大台灣50（0050），平均買進成本93.3元，引發市場熱議。沒想到短短2個交易日，隨著台股強勢反彈，0050今（31）日盤中最高來到102元、甚至快要漲停，若以最高價計算，哲哲帳面獲利已衝上約932.5萬元，距離千萬元大關僅一步之遙。郭哲榮29日公開表示，以平均93.3元買進1100張的0050，總投入金額約1億元，當時正值台股重挫，不少人質疑他是否接到「落下的刀子」；不過隨著30日、31日連續反彈，0050股價一路走高，今天盤中最高來到102元，讓這筆投資快速由虧轉盈。若以平均成本93.3元、今盤中最高102元計算，每股價差為8.7元，換算1億元約可買進107萬股0050，未扣除手續費、交易稅情況下，帳面可獲利約932萬4759元，等於短短2個交易日就賺進超過930萬元，報酬率約9.32%，若後續股價持續上攻，突破千萬元帳面獲利並非沒有機會。現任摩爾證券投顧投資長、有「哲哲」稱號的郭哲榮，畢業於國立政治大學財政系，YouTube頻道擁有超過136萬人訂閱，也是全台LINE粉絲數最多的分析師之一。他過去曾受訪透露，自己從小就是過動兒，直到畢業後第一次服藥才知道什麼叫做專心，但因副作用太大而停藥，反而意外發現充滿變化、講求機率的股市，十分適合自己的個性。