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台中市議會今（31）日進行「台中購物節與鍋烤節專案報告」，市議員陳俞融痛批，市府年年編列上億元預算舉辦抽獎，卻屢遭議會警告財務紀律，且遲遲拿不出實際增加稅收效益的具體數字。她呼籲市長盧秀燕，應優先專注市政與行政效率，而非將心思放在政治議題上。陳俞融指出，市府專案報告大篇幅歌頌活動成果，卻對財務紀律問題輕描淡寫。攤開歷屆議會決議表示，購物節預算年年遭到議會警告：111年要求「不能再以追加預算方式辦理」、112年明文要求編入年度本預算、113年要求「提具體檢討報告並獲同意後始得動支」。陳俞融進一步指出，到了115年，議會監督再升級，明訂相關經費須「向議會專案報告後，預算始得動支」。她強調，一項振興經濟計畫年年被議會加碼警告、要求把關，凸顯的並非活動辦得好，而是市府財務紀律已屢次亮起紅燈。針對115年度預算編列，陳俞融點出，購物節與鍋烤節的業務費及獎補助費合計高達2億8,553萬元；其中，光是購物節抽獎獎補助費就佔了2億2,092萬元，規劃「天天抽3千、週週抽10萬、月月抽100萬」等項目。她質疑，市府拿市庫資金舉辦全市規模的「政府樂透」，這筆高達2.2億元的獎金支出，究竟是真正刺激了「新增」的消費，還是僅將民眾原有消費重新包裝成抽獎誘因？對於實質經濟回饋，陳俞融批評，市府連活動實際為市庫增加多少稅收都無法準確掌握。依地方稅務局回覆資料顯示，地方稅收受總體經濟景氣、公共建設情形等多重因素影響，無法以客觀統計量化購物節直接增加的數據。陳俞融痛批，市府僅靠一份委外報告的「乘數效果」自我背書，忽略客觀科學數據，根本是玩弄數字遊戲欺騙市民。經濟發展局長張峯源表示，購物節確實能刺激消費，涵蓋原有日常消費、外來移入消費及新增消費；但就實際增加稅收而言，儘管個人綜合所得稅與營利事業所得稅均大幅成長，除營業稅外，其餘稅收確實無法特別拆分計算。地方稅務局長沈政安說，因稅目性質的先天限制，購物節與鍋烤節增加的稅收主要反映在營業稅及營利事業所得稅上，實務上確實極難精準預估與單獨量化。