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成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面升級「1劑搞定」

延長新冠疫苗擴大全民接種措施

健保擴增給付「停經後婦女骨質疏鬆症」第一線治療

含atropine成分0.05%眼藥水納健保給付

12歲以上重度A型或B型血友病病人藥品給付

精神病患強制住院改法院裁定

8月1日多項新制上路！包括成人公費肺炎鏈球菌疫苗8月10日起全面升級，「1劑」就能搞定；另外新冠疫苗擴大全民接種，延長至今年9月28日。另外，健保正式擴增給付「停經後婦女骨質疏鬆症患者」第一線治療，財務影響3.38億至4.77億、人年藥費約9.4萬。攸關民眾新制，《NOWNEWS今日新聞》整理提供民眾參考。成人公費肺炎鏈球菌疫苗已於今年1月15日起提供65歲以上長者、55-64歲原住民及19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象等公費對象「接種1劑PCV20」，取代原本2劑疫苗（PCV13+PPV23）接種，並自今年8月10日起增加提供PCV21供符合接種資格民眾選擇，以兩種「一劑搞定」的新型疫苗（PCV20或PCV21）全面取代舊型疫苗。疾管署說明，諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP），延長滿6個月以上全民接種新冠疫苗措施至今年9月28日。健保署公告修訂含romosozumab成分藥品EVENITY Solution for Injection給付規定（益穩挺）。健保署參議張惠萍說，相關擴增給付於「停經後婦女骨質疏鬆症」第一線治療，並刪除第二線須使用抗骨質吸收劑至少連續12個月的限制。她解釋，也就是原先給付條件為第二線用藥，但此次擴增放到第一線、第二線皆可使用。預估治療人數第1年至第5年約8986人至1萬2676人，估藥費約3.96億元至5.59億元，財務影響約3.38億元至4.77億元，人年藥費約9.4萬元。健保署說明，含atropine成分藥品0.05%眼藥水納入健保給付，用於治療18歲以下兒童及青少年散瞳及睫狀肌麻痺病人。預估使用人數第1年至第5年約30萬至43萬人。健保署公告暫予支付含fitusiran sodiumn成分藥品QFITLIA Solution for subcutaneous injection 20 mg vial, 50 mg prefilled pen及其藥品給付規定。健保署指出，受益對象為預防性治療12歲以上重度且帶有或未帶有抗體的A型或B型血友病人，可作為治療選項，且每2個月以皮下注射一次具較高方便性。預估治療人數第1年至第5年約115人至252人，預估藥費約12.88億元至28.22億元，財務衝擊約3.54億元至8.43億元，人年藥費約1120萬元。衛福部心健司說明，將精神疾病嚴重病人強制住院的裁定，由過去的「精神疾病強制鑑定強制社區治療審查會」改為「法院」，採行「法官保留」原則，並導入「專家參審」制度。