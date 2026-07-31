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「小龍女」李多慧來台發展3年，堪稱最接地氣的韓籍啦啦隊女神，近日有網友目擊她在公園和長者使用運動器材，隨手錄下影片放上社群平台，突破13萬人點閱，還「釣出」李多慧本人留言大呼：「跟不上姐姐的速度...」一名網友分享「野生李多慧」的短片，可見李多慧來到士林的承德公園拍Reels，期間與一位阿嬤一起玩空中漫步機，她穿著斜肩小可愛，露出一小截水蛇腰，下半身著喇叭牛仔褲，在器材上來回搖晃，做腿部拉伸，但與一旁阿嬤靈活的模樣相比，李多慧的動作卡卡、不太流暢。貼文發布一天吸引超過13萬人按讚、累計190萬觀看次數，大批網友表示：「完全是會去公園消磨時間的台灣人嘛...」、「多慧發現阿嬤的搖法好像發現新大陸，還啊了一聲」、「是多慧搖」、「野生多慧好可愛！」還引來本人回覆表示，自己跟不上該名阿嬤的速度。李多慧這幾年在台灣活動，至少賺進2000萬元，對於來台至今收穫豐碩，李多慧謙虛地說，確實有在台灣存到錢，但沒有大家想像中那麼誇張，「沒有這麼多」，她無奈笑說，台灣的房子實在太貴，坦言有計畫先買車，特別想購入露營車，預算大概準備70萬元，未來再考慮於台灣置產，至於地點，李多慧覺得台北、台中、台南都很好。此外，李多慧目前是台灣第一位在IG追蹤數突破200萬的韓籍啦啦隊員，針對亮眼成績，李多慧透露，得知這項好消息後，她立刻和父母報喜，爸媽則是語重心長地告誡女兒，「妳要好好謝謝台灣人。」