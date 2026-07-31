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▲特斯拉切割中國業務（圖/路透社/達志影像）

地緣政治緊張局勢持續升溫，全球首富馬斯克（Elon Musk）似乎早已未雨綢繆。據美媒最新報導，馬斯克近年來要求特斯拉（Tesla）明確切割美國與中國業務，一旦未來推動旗下太空探索科技公司（SpaceX）與特斯拉合併，這項架構恐將成為關鍵布局，背後盤算與台海局勢升溫脫不了關係。《華爾街日報》引述知情人士報導，馬斯克近年多次要求特斯拉高層明確區分美國與中國業務，目的是希望萬一兩國關係持續惡化、甚至爆發衝突，能確保美國業務可以獨立運作、不受牽連。據透露，部分特斯拉高層已被要求為中國業務可能分拆做準備，以因應潛在的合併計畫，幕僚團隊內部也已討論多種方案，包括等選項。報導指出，這類舉措恐對特斯拉造成深遠影響——畢竟正是中國市場，讓特斯拉躍升為全球持續獲利的電動車龍頭；一旦與SpaceX合併，恐怕也會連帶牽動特斯拉的整體估值。目前尚不清楚特斯拉能以多快速度完成中國業務分拆或出售，相關計畫仍存在變數。身兼特斯拉與SpaceX執行長的馬斯克，近幾個月持續以人工智慧（AI）計畫為核心重組兩間公司，同時也大力放送兩家公司合併的可能性。隨著SpaceX今年6月完成首次公開募股（IPO），一舉募得，投資人與分析師對這項合併構想也逐漸表達歡迎態度。據知情人士透露，馬斯克最擔憂的核心問題，是特斯拉對的高度依賴，以及一旦兩岸爆發衝突，特斯拉能否穩定取得。知情人士直言，這一連串布局，正是為了因應預作準備。報導進一步分析，將特斯拉中國業務（包括當地電動車工廠）獨立切割出來，同時也能化解SpaceX作為美國大型國防承包商可能面臨的利益衝突問題——畢竟SpaceX業務範圍涵蓋發射絕密衛星，以及在烏克蘭等戰區提供網路服務，若母公司同時掌握中國廠房，恐怕引發敏感疑慮。知情人士透露，特斯拉高層內部也曾討論成立獨立銷售實體，專門處理上海工廠的出口業務；甚至可能建立獨立辦公系統，並，形成類似防火牆的內部隔離機制，降低敏感技術外流風險。不過知情人士也提醒，SpaceX與特斯拉的潛在合併案，很可能招致北京當局的嚴格審查——因為這意味著SpaceX將間接掌握特斯拉在中國的工廠，而這些工廠的技術與供應鏈，未來可能被美軍轉用。北京當局另一項擔憂則是，這筆交易恐導致中國境內約，最終落入美國國防承包商手中，牽動資安與國安層面的敏感神經。目前特斯拉在上海設有兩座大型工廠，生產的電動車與電池除供應中國國內市場外，也出口至全球各地，唯獨，這樣的產銷結構，也讓外界對後續分拆計畫的實際執行方式格外關注。