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受到美股科技股全面大漲帶動，亞洲股市週五反彈跳空大漲，韓股KOSPI指數漲幅更是瘋漲超過14%。韓股是否就此止跌回升？散戶信心回來了嗎？韓國分析師有不同看法。根據韓聯社報導，美國微軟公布優於市場預期的財報，加上三星電子前一天在財報說明會中表示，記憶體供應短缺情況將於明年進一步擴大，使美國半導體族群隔夜大幅反彈，這股樂觀氣氛也延續至韓國股市。另一方面，31日也是韓國金融監管機關提前實施單一股票槓桿ETF補強措施的首日。這類產品先前被批評為放大韓國股市波動的主要元凶。過去投資人只需繳納1,000萬韓元基本保證金，即可交易單一股票槓桿與反向ETF產品；自31日起，基本保證金提高至3,000萬韓元。此外，原本可按市值70%折算的股票、ETF與債券等擔保證券，也不再納入保證金計算。不過，也有分析認為，南韓股市反彈究竟能持續到何種程度，仍需審慎觀察。在極端波動下，截至30日收盤，KOSPI光是7月就暴跌34.01%，跌幅甚至超越1997年亞洲金融風暴（IMF外匯危機）期間1997年10月單月下跌27.24%的紀錄，創下史上最大單月跌幅，散戶投資信心也因此受到嚴重打擊。韓國尤金投資證券研究員許在煥表示：「指數回升至6,700點以上的速度，可能比預期更快，但真正的問題在於之後的走勢。比起上方套牢賣壓與強制平倉賣盤，更重要的是市場信心能否恢復。」他指出，「市場自去年以來形成了『股價下跌就是買點』的投資經驗，但如今這種信念已開始動搖。更何況，KOSDAQ與非半導體類股所感受到的被邊緣化程度，更是難以言喻。」他也提到，在股市持續疲弱震盪期間，韓國10年期公債殖利率已升至4.3%左右；若韓國銀行（央行）明年再升息3至4次，銀行定存利率也可能升至接近4%的水準，將削弱長期資金流入股市的誘因，這也是市場另一項隱憂。許在煥最後表示：「政府設定的股市目標比預期更早達成，加上大型企業獲利快速改善，或許讓市場誤以為，環境變好了，就是企業真正變強了。最終，決定資金流向的，仍是市場是否能在困境中重新創造投資機會，以及企業在逆境中持續生存與成長的實力。」