微軟公告正式將「Xbox向下相容」計畫擴大至PC平台，首波共有4款初代Xbox經典遊戲登上Windows 11，玩家除了能透過電腦遊玩，也可在支援的Windows掌上型遊戲裝置上重溫舊作，首波遊戲包括《霹靂酷炫貓：穿越時空》、《百戰壞松鼠》、《王牌飛行員：復仇大道》及《瘋狂大亂鬥》共4款初代Xbox經典作品。
Xbox向下相容擴大至PC
微軟22日宣布推出「Xbox Backward Compatibility on PC」，讓過去只能在Xbox主機遊玩的部分初代Xbox作品，首度能夠直接在PC及掌上型遊戲裝置執行，包括ROG Xbox Ally及Xbox Ally X。目前仍處於體驗階段，首波僅開放4款遊戲，微軟表示，這只是保存經典Xbox作品計畫的起點，未來將陸續把更多舊遊戲帶到PC平台。
首波登上Windows 11的4款初代Xbox經典遊戲如下：
《霹靂酷炫貓：穿越時空》（BLiNX: The Time Sweeper）
以操控時間為核心玩法的動作平台遊戲，玩家可以暫停、倒轉或快轉時間，解開關卡中的機關。
《百戰壞松鼠》（Conker: Live and Reloaded）
由Rare開發的動作冒險遊戲，主角是一隻個性叛逆的松鼠Conker，內容以黑色幽默、電影惡搞及動作射擊元素聞名。
《王牌飛行員：復仇大道》（Crimson Skies: High Road to Revenge）
台灣Xbox商店譯名為《王牌飛行員》，是一款以架空1930年代為背景的空戰遊戲，玩家將駕駛戰機對抗空中海盜及大型飛艇。
《瘋狂大亂鬥》（Fuzion Frenzy）
主打多人同樂的派對遊戲，提供6座競技場及超過45款小遊戲，最多可支援4名玩家進行本機多人對戰。
買過不用再付錢Game Pass會員也能玩
微軟指出，4款遊戲均可在PC版Xbox應用程式單獨購買，同時納入所有Xbox Game Pass方案。若玩家過去已在Xbox One或Xbox Series X／S購買上述遊戲的數位版本，原有授權也能直接延伸至PC及支援的掌上型裝置，不需要再次付費購買。
PC官方建議規格
雖然是20多年前的遊戲，微軟仍針對PC平台加入多項畫面強化功能，包括最高4倍解析度放大、垂直同步、全螢幕與視窗模式、非等向性過濾，以及增強型反鋸齒功能，並提供語言及音訊選項調整。因此對於設備也有所要求，官方建議玩家最低硬體需求為NVIDIA GTX 950、AMD Radeon RX 550或Intel Arc A310顯示卡，搭配4核心、8執行緒處理器、8GB記憶體及4GB顯示記憶體。
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微軟22日宣布推出「Xbox Backward Compatibility on PC」，讓過去只能在Xbox主機遊玩的部分初代Xbox作品，首度能夠直接在PC及掌上型遊戲裝置執行，包括ROG Xbox Ally及Xbox Ally X。目前仍處於體驗階段，首波僅開放4款遊戲，微軟表示，這只是保存經典Xbox作品計畫的起點，未來將陸續把更多舊遊戲帶到PC平台。
《霹靂酷炫貓：穿越時空》（BLiNX: The Time Sweeper）
以操控時間為核心玩法的動作平台遊戲，玩家可以暫停、倒轉或快轉時間，解開關卡中的機關。
《百戰壞松鼠》（Conker: Live and Reloaded）
由Rare開發的動作冒險遊戲，主角是一隻個性叛逆的松鼠Conker，內容以黑色幽默、電影惡搞及動作射擊元素聞名。
《王牌飛行員：復仇大道》（Crimson Skies: High Road to Revenge）
台灣Xbox商店譯名為《王牌飛行員》，是一款以架空1930年代為背景的空戰遊戲，玩家將駕駛戰機對抗空中海盜及大型飛艇。
《瘋狂大亂鬥》（Fuzion Frenzy）
主打多人同樂的派對遊戲，提供6座競技場及超過45款小遊戲，最多可支援4名玩家進行本機多人對戰。
買過不用再付錢Game Pass會員也能玩
微軟指出，4款遊戲均可在PC版Xbox應用程式單獨購買，同時納入所有Xbox Game Pass方案。若玩家過去已在Xbox One或Xbox Series X／S購買上述遊戲的數位版本，原有授權也能直接延伸至PC及支援的掌上型裝置，不需要再次付費購買。
PC官方建議規格
雖然是20多年前的遊戲，微軟仍針對PC平台加入多項畫面強化功能，包括最高4倍解析度放大、垂直同步、全螢幕與視窗模式、非等向性過濾，以及增強型反鋸齒功能，並提供語言及音訊選項調整。因此對於設備也有所要求，官方建議玩家最低硬體需求為NVIDIA GTX 950、AMD Radeon RX 550或Intel Arc A310顯示卡，搭配4核心、8執行緒處理器、8GB記憶體及4GB顯示記憶體。