美國房租飆漲逼瘋一票租屋族，阿拉巴馬州一名32歲女子竟想出驚人解方——直接搬進朋友家的衣帽間生活。雖然整個空間僅有2坪大（77平方英尺），但她入住短短一個月，就成功存下約新台幣4萬9000元，不僅大幅減輕經濟壓力，也讓她有更多餘裕經營自己的事業，故事曝光後引發熱議。
房租疫後直接翻倍 逼她另尋出路
根據英國《太陽報》（The Sun）報導，現年32歲的亨德里克森（Sarah Hendrickson）平時經營野生動物管理公司，並兼職餐廳服務生。她透露，新冠疫情過後，原本每月僅需600美元（約新台幣1萬9000元）的房租，竟直接翻倍飆漲到1,200美元（約新台幣3萬9000元），而當地品質稍好的公寓，租金更普遍高達1,500美元（約新台幣4萬9000元），房租壓力大幅擠壓生活空間。
不想為了付房租被迫多兼一份工作，亨德里克森原本接受朋友邀請搬進對方家中，沒想到朋友後來臨時改變主意、不願提供客房，她索性主動提議搬進朋友家的衣帽間，就此展開這段特別的居住體驗。
賣光家當塞進2坪空間 她說：一個人不需要太大房子
事實上，這並非亨德里克森第一次挑戰狹小空間生活。她透露，過去10年來自己一直偏好小空間居住，始終認為一個人根本不需要太大的住所，更重要的是能省下開銷、把錢花在刀口上。
為了順利搬進衣帽間，她賣掉或捐出大部分家當，最後只留下衣物、書籍、一張小型書桌、衣架及少數生活用品，全數塞進這個不到2坪的空間裡，展開精簡到極致的生活模式。
收入穩定又省下租金 一個月狂存4.9萬台幣
目前亨德里克森每月收入約落在2,000至3,000美元（約新台幣6萬5000元至9萬7000元）之間，收入來源包括野生動物管理、餐廳打工及平面設計接案。她表示，住房成本大幅降低後，自己不再被每月開銷壓得喘不過氣，反而有更多餘裕拓展事業版圖。她透露，入住衣帽間僅一個月，就存進投資帳戶1,000美元（約新台幣3萬2000元），另外再存下500美元（約新台幣1萬6000元），合計成功存下1,500美元（約新台幣4萬9000元）。
分享「衣櫃生活」爆紅 網友兩極評價
亨德里克森將自己的「衣櫃生活」分享到社群媒體，短短一週內就吸引約600名粉絲追蹤。雖然部分網友批評她的生活方式「很亂」、甚至「很愚蠢」，但她認為，其實有更多人打從心底認同這種極簡生活理念。
曾窮到睡車上 未來想挑戰住船屋
亨德里克森坦言，近年美國房租一路飆漲，薪資卻始終沒能同步跟上，自己甚至曾在2022年至2023年間，因為租不起房子而被迫睡在車上，一路走來吃盡苦頭。展望未來，她透露如果哪天離開朋友家，還想嘗試租一艘船屋居住，繼續探索屬於自己的另類生活方式。
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根據英國《太陽報》（The Sun）報導，現年32歲的亨德里克森（Sarah Hendrickson）平時經營野生動物管理公司，並兼職餐廳服務生。她透露，新冠疫情過後，原本每月僅需600美元（約新台幣1萬9000元）的房租，竟直接翻倍飆漲到1,200美元（約新台幣3萬9000元），而當地品質稍好的公寓，租金更普遍高達1,500美元（約新台幣4萬9000元），房租壓力大幅擠壓生活空間。
不想為了付房租被迫多兼一份工作，亨德里克森原本接受朋友邀請搬進對方家中，沒想到朋友後來臨時改變主意、不願提供客房，她索性主動提議搬進朋友家的衣帽間，就此展開這段特別的居住體驗。
賣光家當塞進2坪空間 她說：一個人不需要太大房子
事實上，這並非亨德里克森第一次挑戰狹小空間生活。她透露，過去10年來自己一直偏好小空間居住，始終認為一個人根本不需要太大的住所，更重要的是能省下開銷、把錢花在刀口上。
為了順利搬進衣帽間，她賣掉或捐出大部分家當，最後只留下衣物、書籍、一張小型書桌、衣架及少數生活用品，全數塞進這個不到2坪的空間裡，展開精簡到極致的生活模式。
目前亨德里克森每月收入約落在2,000至3,000美元（約新台幣6萬5000元至9萬7000元）之間，收入來源包括野生動物管理、餐廳打工及平面設計接案。她表示，住房成本大幅降低後，自己不再被每月開銷壓得喘不過氣，反而有更多餘裕拓展事業版圖。她透露，入住衣帽間僅一個月，就存進投資帳戶1,000美元（約新台幣3萬2000元），另外再存下500美元（約新台幣1萬6000元），合計成功存下1,500美元（約新台幣4萬9000元）。
分享「衣櫃生活」爆紅 網友兩極評價
亨德里克森將自己的「衣櫃生活」分享到社群媒體，短短一週內就吸引約600名粉絲追蹤。雖然部分網友批評她的生活方式「很亂」、甚至「很愚蠢」，但她認為，其實有更多人打從心底認同這種極簡生活理念。
曾窮到睡車上 未來想挑戰住船屋
亨德里克森坦言，近年美國房租一路飆漲，薪資卻始終沒能同步跟上，自己甚至曾在2022年至2023年間，因為租不起房子而被迫睡在車上，一路走來吃盡苦頭。展望未來，她透露如果哪天離開朋友家，還想嘗試租一艘船屋居住，繼續探索屬於自己的另類生活方式。