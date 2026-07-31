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▲女子入住兩坪大的衣帽間（圖／截自太陽報）

▲女子入住兩坪大的衣帽間（圖／截自太陽報）

美國房租飆漲逼瘋一票租屋族，阿拉巴馬州一名32歲女子竟想出驚人解方——直接搬進朋友家的生活。雖然整個空間僅有2坪大（77平方英尺），但她入住短短一個月，就成功存下，不僅大幅減輕經濟壓力，也讓她有更多餘裕經營自己的事業，故事曝光後引發熱議。根據英國《太陽報》（The Sun）報導，現年32歲的亨德里克森（Sarah Hendrickson）平時經營野生動物管理公司，並兼職餐廳服務生。她透露，新冠疫情過後，原本每月僅需，而當地品質稍好的公寓，租金更普遍高達，房租壓力大幅擠壓生活空間。不想為了付房租被迫多兼一份工作，亨德里克森原本接受朋友邀請搬進對方家中，沒想到朋友後來臨時改變主意、不願提供客房，她索性主動提議搬進朋友家的衣帽間，就此展開這段特別的居住體驗。事實上，這並非亨德里克森第一次挑戰狹小空間生活。她透露，過去10年來自己一直偏好小空間居住，始終認為一個人根本不需要太大的住所，更重要的是能省下開銷、把錢花在刀口上。為了順利搬進衣帽間，她賣掉或捐出大部分家當，最後只留下衣物、書籍、一張小型書桌、衣架及少數生活用品，全數塞進這個不到2坪的空間裡，展開精簡到極致的生活模式。目前亨德里克森每月收入約落在，另外再存下，合計成功存下亨德里克森將自己的「衣櫃生活」分享到社群媒體，短短一週內就吸引約600名粉絲追蹤。雖然部分網友批評她的生活方式「很亂」、甚至「很愚蠢」，但她認為，其實有更多人打從心底認同這種極簡生活理念。亨德里克森坦言，近年美國房租一路飆漲，薪資卻始終沒能同步跟上，自己甚至曾在2022年至2023年間，因為租不起房子而被迫睡在車上，一路走來吃盡苦頭。展望未來，她透露如果哪天離開朋友家，還想嘗試租一艘船屋居住，繼續探索屬於自己的另類生活方式。