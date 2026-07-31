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▲富邦悍將8月8、9日舉辦「旅行趣」主題日，入場有機會獲得限量鑰匙圈。（圖／富邦悍將提供）

想要出國旅遊的心蠢蠢欲動嗎？一起來到新莊城堡旅行趣！中華職棒富邦悍將「旅行趣」主題日在8月8日、9日登場，以「旅行」為概念，將來自世界各地的文化特色與互動體驗帶進新莊城堡，8日邀請風靡亞洲的青春偶像「四爺」吳奇隆來到新莊城堡，對手正好是統一7-ELEVEn獅，吳奇隆、陳傑憲有望同匡。9日則由剛拿下中國羽球公開賽男單冠軍的台灣「羽球一哥」周天成為悍將加持，為比賽開出好球！他是風靡亞洲的青春偶像，也是沉穩內斂的實力巨星，正港的「四爺」吳奇隆來到棒球場了！陪伴無數人走過青春歲月，他的帥氣身影和經典作品，早就深深烙印在大家的心裡，平時在螢幕前霸氣滿滿的四爺，8日將換上最熱血的悍將戰袍，邁開帥氣步伐登上新莊城堡的投手丘!9日則邀請到台灣「羽球一哥」周天成來為悍將加持，小天在國際羽壇征戰多年，始終以極具韌性的球風與永不放棄的職人精神，一次次在世界舞台上點燃屬於台灣的拚戰魂，近日更在「2026年中國羽球公開賽」勇奪男子單打冠軍，並以36歲之齡締造世界羽聯（BWF）史上最年長超級1000等級賽事冠軍，寫下職業生涯嶄新里程碑，這次將站上投手丘，挑戰棒球場開球，冠軍加持為悍將加油打氣！旅行趣來到新莊棒球場千萬別錯過「浴衣、韓服體驗區」，換上異國服飾留下美好回憶，場邊更集結了各國街頭神級美味的「異國美食巡禮攤位」，讓你一邊看球一邊大飽口福，另外只要購買內野票券進場，就有機會獲得「城堡解鎖復古飯店鑰匙圈」（8/8盾牌G款、8/9Guardians款）以及夏日看球必備的「SEABREEZE極涼掛脖濕巾」，數量有限，送完為止。適逢父親節週末，現場特別推出父親節限定攤位活動，只要爸爸帶著兒女一同到限定贈品兌換攤位完成指定合照及身份驗證，就有機會獲得「老爸限定隨身鑰匙包」（8/8沉穩藍款、8/9力量藍款），以及UNO完效男人保濕凍攜帶罐，給超人爸爸最貼心的限定禮物！另外KKday也提供多項好禮，內野票卷的球迷進場可以獲得抽獎券一張，就有機會抽中KKday提供的日韓來回機票及眾多獎項，更多活動辦法與注意事項，請鎖定富邦悍將官方粉絲團。