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爆料蔣萬安曾「微服」吃燒肉 盧秀燕：這次換來吃火鍋

國民黨內「太陽」競逐備受關注，隨著台北市長蔣萬安近期聲量攀升，外界頻拿他與台中市長盧秀燕比較，甚至解讀兩人已成為潛在競爭對手。不過，盧秀燕今（31）日在台中市議會談起鍋烤節時，非但沒有迴避蔣萬安，反而主動透露蔣萬安曾低調變裝到台中吃燒肉，並笑說今年要邀他來台中吃火鍋，免費替鍋烤節代言。蔣萬安日前發起「上凱道反毒油」活動後，政壇普遍解讀其黨內領袖企圖更加明顯，也讓外界持續關注他與盧秀燕之間的互動。日前台中市議員朱暖英競選看板打出「蔣萬安推薦」，更引發地方政壇熱議，不少人直呼「政治風向是不是變了？」台中市議會今天進行專案報告，朱暖英質詢時表示，鍋烤節成功帶動地方餐飲商機，並提到蔣萬安曾公開稱讚台中燒肉遠近馳名，卻一直沒有機會親自來品嘗，因此詢問盧秀燕是否願意邀請蔣萬安來台中體驗美食。盧秀燕聽完立刻笑答「正有此意」，還打趣說「其實我跟你一樣，和蔣市長很熟。」朱暖英的先生王秋冬目前擔任台北市政府勞動局長。盧秀燕接著爆料，台中燒肉名氣太響亮，蔣萬安過去曾「微服輕裝」帶著家人專程到台中享用燒肉，曾告訴她光顧的是哪一家餐廳，「不過不好意思，我不能幫個別業者打廣告。」她表示，自己最近正打算邀請蔣萬安再度來台中，這次改吃火鍋。因為蔣萬安曾以「一鍋火鍋」形容台北市多元共融，因此希望邀請他親自體驗台中的火鍋文化，順便擔任鍋烤節「免費代言人」，一起行銷台中美食、帶動地方經濟。盧秀燕與蔣萬安近年互動頻繁，今年初兩人曾一同參觀中台灣燈會，上個月蔣萬安也與南投縣長許淑華同台，為南投巧克力咖啡節宣傳。