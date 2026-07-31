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一名在美國工作的醫院檢驗員，遭在台灣任職國中教師的妻子懷疑外遇。人妻跨海蒐集丈夫投資經營的紐約按摩店監視器畫面，並在與丈夫視訊時錄下對話，最終丈夫一句「承認就承認啊」、「她來店裡多久我就睡多久」，成為法院認定婚外情的重要證據。臺中地方法院二審認定，丈夫與按摩店女員工交往並曾同睡，已嚴重侵害配偶身分法益，判決須賠償妻子20萬元慰撫金。判決指出雙方育有1名女兒。丈夫於104年間取得美國公民身分，隔年赴美定居工作，並投資紐約一家按摩店。妻子指控，自112年5月起，丈夫與按摩店一名女員工發展婚外情，不僅同睡，還對外宣稱對方是自己的配偶，甚至在店內有親密互動，因此提起民事訴訟，請求30萬元精神慰撫金。為了蒐證，妻子取得按摩店監視器畫面截圖，並利用臉書與丈夫視訊通話時錄下完整對話，希望確認兩人關係。法院表示，監視器畫面雖不足以直接證明兩人有接吻等親密行為，但勘驗錄音後發現，丈夫面對妻子詢問是否與女員工交往時，曾回應「承認就承認啊」、「對啊，怎麼樣」，當妻子追問是否同睡時，丈夫更表示「她來店裡多久我就睡多久，就這樣子」，法院因此認定丈夫已坦承與女員工交往，且曾共枕而眠。丈夫則辯稱，按摩店員工彼此按摩屬工作常態，監視器畫面只是替員工修眉、按摩頭部，並非親密互動；至於錄音內容，是遭妻子反覆逼問、情緒失控下隨口應答，並非真正承認外遇。不過，合議庭認為，雙方當時是透過視訊正常交談，丈夫若不願回應，隨時可以結束通話，而且談話中仍有其他正常內容，並非在神智不清或受脅迫情況下作答，因此其事後辯解不足採信。法院指出，婚姻關係建立在夫妻互負忠誠義務之上，丈夫在婚姻存續期間與其他女子交往並同睡，已逾越一般男女正常社交往來，足以破壞婚姻共同生活的圓滿、安全及幸福，侵害妻子基於配偶關係所享有的身分法益，依法應負損害賠償責任。至於賠償金額，法院審酌雙方均為碩士畢業，妻子任職國中教師、月薪約5萬元，丈夫為醫院檢驗員、月薪約11萬元，並考量外遇情節、婚姻受影響程度及雙方經濟狀況等因素，認定20萬元慰撫金已屬適當。