搖滾樂團茄子蛋主唱阿斌（黃奇斌）2024年7月宣布和交往超過10年的經紀人女友Juno結婚，日前他出席單飛後首張專輯記者會，被問及生小孩的進度表示，有好消息一定會公布，果然，今（31）日阿斌在粉專公開手捧老婆孕肚的照片，發文高喊：「我要當爸啦！」並透露孩子性別是女生。
阿斌發文寫下：「我要當爸啦！必須先謝謝我最愛的老婆，當媽媽真的是太辛苦了...今年最大的願望就是母女均安，以下開放綿綿無絕期的祝福！」隨文附上與老婆捧著渾圓孕肚的照片，貼文一發布，湧入一票星友和粉絲的祝福。
本月9日，阿斌在首張創作專輯《虛華的夢想是一支刀》發片記者會上，被問到婚後兩年的「做人計畫」時，他笑著表示：「目前夫妻倆還是很享受兩人世界，一切都是順其自然，有好消息一定會讓大家知道！」此外，他先前透露在新北市添購新房時，就已經預先規劃好了兒童房，如今確定升格新手爸爸，讓外界感到驚喜。
資料來源：黃奇斌 Ng KiPin IG
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本月9日，阿斌在首張創作專輯《虛華的夢想是一支刀》發片記者會上，被問到婚後兩年的「做人計畫」時，他笑著表示：「目前夫妻倆還是很享受兩人世界，一切都是順其自然，有好消息一定會讓大家知道！」此外，他先前透露在新北市添購新房時，就已經預先規劃好了兒童房，如今確定升格新手爸爸，讓外界感到驚喜。