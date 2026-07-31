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▲小YA優秀的成績被投影在大螢幕上，他一口氣被5間大學錄取。（圖／芹仁PlayWhat YouTube）

明星夫妻檔王仁甫與季芹的18歲兒子「小YA」順利從加拿大哥倫比亞國際學院（CIC）畢業，不僅一口氣接獲多倫多大學等5所國際頂尖名校錄取，更抱回總計7.25萬加幣（約168萬元台幣）的高額獎學金。王仁甫夫妻倆特地遠赴加拿大多倫多親自出席畢業典禮，見證兒子的榮耀時刻，粉絲也紛紛直呼感動，給予熱烈祝賀。王仁甫夫妻日前特地從台灣飛到加拿大，參加小YA的畢業典禮，在畢業典禮現場大螢幕上，展示了小YA優異的學習成果。他一舉接獲包括加拿大多倫多大學（包含St. George與Mississauga雙校區）、麥克馬斯特大學（McMaster U）、西安大略大學（Western U），以及澳洲蒙納許大學（Monash U）與雪梨大學（U. of Sydney）等5所國際名校（共6個系所）的錄取通知。此外，他還獲頒「安大略省學者獎」（Ontario Scholar）與同理心「品格獎」，並獲得了學校頒發的7.25萬加幣（約168萬元台幣）成績優異獎學金。這也是繼女兒樂樂去年獲得百萬獎學金並前往雪梨就讀大學後，家中第二位捧回高額獎學金的學霸，讓王仁甫與季芹既驕傲又欣慰。夫妻倆表示，看著兒子穿上畢業袍、親手接過畢業證書，心情與去年陪伴女兒畢業時一樣感動。王仁甫感性坦言：「很開心他們能夠走出自己的道路，而且都選到自己心目中很好的大學，所以覺得很有成就感，很祝福他們。」小YA則歪樓笑說自己沒吃早餐，肚子很餓，在等待頒獎期間，還傳訊息問爸媽「等等要吃什麼？」真性情反應讓網友笑翻。許多粉絲也紛紛湧入留言區獻上祝福：「兒子長大了，畢業快樂」、「兒子的帥氣程度正式超越仁甫哥」、「恭喜小YA，祝福未來的大學生活一切順利」、「小YA跟樂樂的基因真的很優秀，又帥又美，成績還好」、「每次看到仁甫哥跟季妹妹的影片，都覺得這個家庭實在太有愛了，難怪可以交出這麼上進的小孩」。