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▲沈伯洋今到台北崁頂永義宮。（圖／記者葉政勳攝，2026.07.31）

中聯問題油風暴延燒，台北市長蔣萬安今（31）日批評總統賴清德，至今沒有召開國安會議，違背其當年主張，「這難道不是荒廢國政嗎？」對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋反問說，蔣萬安開了幾次食安會議？缺席多少次食安會議？一直在玩弄政治語言，相信人民的眼睛應該是雪亮的。賴清德上午出席台灣美食展開幕典禮後，到台北崁頂永義宮與市長參選人沈伯洋合體。媒體會後詢問，蔣萬安呼籲賴清德召開國安會議一事，沈伯洋回應，不管是油的調查報告、中央地方的協助，一直持續進行，若蔣市長真的很關心，「先回顧一下自己到底開了幾次的食安會議？缺席了多少次的食安會議？份內應該做的工作沒有做，一直在玩弄這樣的政治語言，相信人民的眼睛應該是雪亮的」。至於台北市政府今起在台北市立聯合醫院開設「食用油品健康諮詢門診」，提供市民衛教與專業諮詢，不過，門診上路首日上午並未出現掛號民眾。沈伯洋說，多一點資訊窗口，是好的方向，但醫療人員人力已非常吃緊，若掛號人數是零，顯然在效益使用上應能夠再檢討。沈伯洋提到，這有點像是之前老鼠問題時，叫基層衛生人員去當「鼠類偵防師」，原本資訊宣導這件事情，本來是正確的，卻再度壓榨基層人力，這其實很不尊重基層人員，「我們有更多其他的方式，可以跟大家宣導，如何正確使用、食用這樣的油品，我相信，政府一定會不斷地用公開透明的方式，讓大家知曉」。