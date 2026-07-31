中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（31）日共3場比賽，4連敗的富邦悍將推出「勝投王」李東洺，迎戰台鋼雄鷹艾速特（Eric Stout），唯一目標是替球隊止敗；中信兄弟北上作客臺北大巨蛋，交手2連勝的味全龍，由勝騎士（Mario Sanchez）對決鋼龍（Andrew Gagnon）；樂天桃猿南下作客統一7-ELEVEn獅，艾菩樂（Tyler Eppler）交手布雷克（Brock Dykxhoorn）。《NOWnews》整理出7月31日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月31日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至7月31日賽前）：
悍將目標終止4連敗 李東洺掛帥對決艾速特
🟡新莊賽事、開賽時18：35
悍將目前排名第6，今日推出土投李東洺先發，本季出賽14場，拿下10勝2敗，防禦率2.26。李東洺本季與雄鷹交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.21。
雄鷹目前並列第1，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽15場，拿下8勝4敗，防禦率1.54。艾速特本季與悍將交手4場，拿下1勝3敗，對戰防禦率3.92。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
大巨蛋「龍象大戰」 首戰鋼龍對決勝騎士
🟡大巨蛋賽事、開賽時18：35
龍隊目前排名第3，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽15場，拿下4勝6敗，防禦率2.14。鋼龍本季與兄弟交手4場，拿下2勝1敗，對戰防禦率1.23。
兄弟目前排名第5，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽14場，拿下6勝4敗，防禦率3.40。勝騎士本季與龍隊交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.37。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
桃猿南下踢館獅隊 首戰艾菩樂對決布雷克
🟡亞太賽事、開賽時18：35
獅隊目前排名第4，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽13場，拿下3勝5敗，防禦禦1.94。布雷克本季與桃猿交手3場，拿下2勝，對戰防禦率0.41。
桃猿目前並列第1，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽15場，拿下1勝8敗，防禦率3.97。艾菩樂本季與獅隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率1.72。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️7/31中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：20%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：20%
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：29度至30度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
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📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月31日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|15
|9-6-0
|0.643
|-
|2
|台鋼雄鷹
|15
|9-6-0
|0.600
|0
|3
|味全龍
|16
|9-7-0
|0.563
|0.5
|3
|統一獅
|16
|8-8-0
|0.500
|1.5
|5
|中信兄弟
|15
|6-9-0
|0.357
|3
|6
|富邦悍將
|15
|5-10-0
|0.333
|4
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|76
|48-28-0
|0.632
|-
|2
|台鋼雄鷹
|75
|39-35-1
|0.527
|8
|3
|富邦悍將
|75
|39-36-0
|0.520
|8.5
|4
|統一獅
|75
|37-37-1
|0.500
|10
|5
|樂天桃猿
|75
|33-40-2
|0.458
|13.5
|6
|中信兄弟
|74
|26-46-2
|0.352
|20
🟡新莊賽事、開賽時18：35
悍將目前排名第6，今日推出土投李東洺先發，本季出賽14場，拿下10勝2敗，防禦率2.26。李東洺本季與雄鷹交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.21。
雄鷹目前並列第1，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽15場，拿下8勝4敗，防禦率1.54。艾速特本季與悍將交手4場，拿下1勝3敗，對戰防禦率3.92。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡大巨蛋賽事、開賽時18：35
龍隊目前排名第3，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽15場，拿下4勝6敗，防禦率2.14。鋼龍本季與兄弟交手4場，拿下2勝1敗，對戰防禦率1.23。
兄弟目前排名第5，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽14場，拿下6勝4敗，防禦率3.40。勝騎士本季與龍隊交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.37。
📍味全龍主場轉播資訊
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有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡亞太賽事、開賽時18：35
獅隊目前排名第4，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽13場，拿下3勝5敗，防禦禦1.94。布雷克本季與桃猿交手3場，拿下2勝，對戰防禦率0.41。
桃猿目前並列第1，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽15場，拿下1勝8敗，防禦率3.97。艾菩樂本季與獅隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率1.72。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：20%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：20%
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氣溫：29度至30度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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