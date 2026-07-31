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⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月31日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 樂天桃猿 15 9-6-0 0.643 - 2 台鋼雄鷹 15 9-6-0 0.600 0 3 味全龍 16 9-7-0 0.563 0.5 3 統一獅 16 8-8-0 0.500 1.5 5 中信兄弟 15 6-9-0 0.357 3 6 富邦悍將 15 5-10-0 0.333 4

⚾2026年中職全年戰績表（截至7月31日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 76 48-28-0 0.632 - 2 台鋼雄鷹 75 39-35-1 0.527 8 3 富邦悍將 75 39-36-0 0.520 8.5 4 統一獅 75 37-37-1 0.500 10 5 樂天桃猿 75 33-40-2 0.458 13.5 6 中信兄弟 74 26-46-2 0.352 20

▲台鋼雄鷹今日北上踢館富邦悍將，推出洋投艾速特先發。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）

▲中信兄弟洋投勝騎士今日先發交手味全龍，目標本季第7勝。（圖／中信兄弟提供,2026.5.8）

▲統一獅洋投布雷克今日先發交手樂天桃猿，對決桃猿洋投艾菩樂。（圖／統一獅提供,2026.4.7）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（31）日共3場比賽，4連敗的富邦悍將推出「勝投王」李東洺，迎戰台鋼雄鷹艾速特（Eric Stout），唯一目標是替球隊止敗；中信兄弟北上作客臺北大巨蛋，交手2連勝的味全龍，由勝騎士（Mario Sanchez）對決鋼龍（Andrew Gagnon）；樂天桃猿南下作客統一7-ELEVEn獅，艾菩樂（Tyler Eppler）交手布雷克（Brock Dykxhoorn）。🟡新莊賽事、開賽時1835悍將目前排名第6，今日推出土投李東洺先發，本季出賽14場，拿下10勝2敗，防禦率2.26。李東洺本季與雄鷹交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.21。雄鷹目前並列第1，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽15場，拿下8勝4敗，防禦率1.54。艾速特本季與悍將交手4場，拿下1勝3敗，對戰防禦率3.92。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡大巨蛋賽事、開賽時1835龍隊目前排名第3，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽15場，拿下4勝6敗，防禦率2.14。鋼龍本季與兄弟交手4場，拿下2勝1敗，對戰防禦率1.23。兄弟目前排名第5，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽14場，拿下6勝4敗，防禦率3.40。勝騎士本季與龍隊交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.37。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡亞太賽事、開賽時1835獅隊目前排名第4，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽13場，拿下3勝5敗，防禦禦1.94。布雷克本季與桃猿交手3場，拿下2勝，對戰防禦率0.41。桃猿目前並列第1，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽15場，拿下1勝8敗，防禦率3.97。艾菩樂本季與獅隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率1.72。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍新莊球場（室外球場）氣溫：30度至31度降雨機率：20%📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：30度至31度降雨機率：20%📍亞太球場（室外球場）氣溫：29度至30度降雨機率：20%