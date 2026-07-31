中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（31）日共3場比賽，4連敗的富邦悍將推出「勝投王」李東洺，迎戰台鋼雄鷹艾速特（Eric Stout），唯一目標是替球隊止敗；中信兄弟北上作客臺北大巨蛋，交手2連勝的味全龍，由勝騎士（Mario Sanchez）對決鋼龍（Andrew Gagnon）；樂天桃猿南下作客統一7-ELEVEn獅，艾菩樂（Tyler Eppler）交手布雷克（Brock Dykxhoorn）。《NOWnews》整理出7月31日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡本文重點摘要

📍中職下半季戰績表

📍中職全年戰績表

📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月31日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 樂天桃猿 15 9-6-0 0.643 -
2 台鋼雄鷹 15 9-6-0 0.600 0
3 味全龍 16 9-7-0 0.563 0.5
3 統一獅 16 8-8-0 0.500 1.5
5 中信兄弟 15 6-9-0 0.357 3
6 富邦悍將 15 5-10-0 0.333 4
⚾2026年中職全年戰績表（截至7月31日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 76 48-28-0 0.632 -
2 台鋼雄鷹 75 39-35-1 0.527 8
3 富邦悍將 75 39-36-0 0.520 8.5
4 統一獅 75 37-37-1 0.500 10
5 樂天桃猿 75 33-40-2 0.458 13.5
6 中信兄弟 74 26-46-2 0.352 20
悍將目標終止4連敗　李東洺掛帥對決艾速特

🟡新莊賽事、開賽時1835

悍將目前排名第6，今日推出土投李東洺先發，本季出賽14場，拿下10勝2敗，防禦率2.26。李東洺本季與雄鷹交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.21。

雄鷹目前並列第1，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽15場，拿下8勝4敗，防禦率1.54。艾速特本季與悍將交手4場，拿下1勝3敗，對戰防禦率3.92。

📍富邦悍將主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲台鋼雄鷹今日北上踢館富邦悍將，推出洋投艾速特先發。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）
▲台鋼雄鷹今日北上踢館富邦悍將，推出洋投艾速特先發。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）
大巨蛋「龍象大戰」　首戰鋼龍對決勝騎士

🟡大巨蛋賽事、開賽時1835

龍隊目前排名第3，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽15場，拿下4勝6敗，防禦率2.14。鋼龍本季與兄弟交手4場，拿下2勝1敗，對戰防禦率1.23。

兄弟目前排名第5，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽14場，拿下6勝4敗，防禦率3.40。勝騎士本季與龍隊交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.37。

📍味全龍主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲中信兄弟洋投勝騎士今日先發交手味全龍，目標本季第7勝。（圖／中信兄弟提供,2026.5.8）
▲中信兄弟洋投勝騎士今日先發交手味全龍，目標本季第7勝。（圖／中信兄弟提供,2026.5.8）
桃猿南下踢館獅隊　首戰艾菩樂對決布雷克

🟡亞太賽事、開賽時1835

獅隊目前排名第4，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽13場，拿下3勝5敗，防禦禦1.94。布雷克本季與桃猿交手3場，拿下2勝，對戰防禦率0.41。

桃猿目前並列第1，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽15場，拿下1勝8敗，防禦率3.97。艾菩樂本季與獅隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率1.72。

📍統一獅主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網

有線電視：momoTV

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲統一獅洋投布雷克今日先發交手樂天桃猿，對決桃猿洋投艾菩樂。（圖／統一獅提供,2026.4.7）
▲統一獅洋投布雷克今日先發交手樂天桃猿，對決桃猿洋投艾菩樂。（圖／統一獅提供,2026.4.7）
❗️7/31中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍新莊球場（室外球場）

氣溫：30度至31度

降雨機率：20%

📍臺北大巨蛋（室內球場）

氣溫：30度至31度

降雨機率：20%

📍亞太球場（室外球場）

氣溫：29度至30度

降雨機率：20%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

相關新聞
陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...