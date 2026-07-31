我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭書瑤（如左圖）曬出由下往上的性感自拍照，辣翻大批粉絲；而在轉發張景嵐動態時（如右圖），她意外透露已單身7年的消息。（圖／翻攝自郭書瑤IG@yaokuo）

女星郭書瑤在本月18日迎來36歲生日，而今（31）日她分享友人為她慶生的美照，只見她穿著黑色超深V細肩帶背心現身，其中一張由下往上的自拍角度，更是突顯出她的傲人上圍，讓粉絲直呼太犯規。而郭書瑤在轉發張景嵐動態時，也意外曝光自己已單身7年的消息。郭書瑤在今日於IG曬出一系列的慶生美照，只見她穿著黑色深V細肩帶背心，披著一頭長髮，坐在多個蛋糕前露出燦爛笑容，其中一個蛋糕的造型還是猛男，郭書瑤也忍不住狂盯。慶生之餘，郭書瑤也不吝嗇秀出好身材，其中一張由下往上的自拍照，直接突顯她的傲人上圍，讓粉絲都被辣翻直呼：「太犯規了吧。」除此之外，郭書瑤也轉發張景嵐的動態，對方表示：「趁她單身還會回訊息的時候幫她慶生，這張笑得很燦爛。我們一起持續調整、內省、突破、成長、變漂亮。」郭書瑤轉發後說：「這七年都隨傳隨到訊息秒回！表現很好吧～感恩直到現在的生日都有妳。」意外公開了自己單身的時間。而郭書瑤也在貼文中寫下生日願望，「願世間絕對幸福、人們性感可愛、感恩身邊一切美好的存在。」大批粉絲也都現身留言區，紛紛祝她生日快樂。