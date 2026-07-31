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國際足總（FIFA）近期推動一項極具爭議的商業計畫，企圖將包含世界盃在內的賽事所有權部分出售給私人投資者。此舉引發全球足壇大地震，歐洲足總（UEFA）聯手中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）強烈反對。目前已有至少96個國家足協表態抵制，歐足聯更發布措辭嚴厲的官方聲明，揚言退出所有FIFA賽事。面臨空前危機的FIFA主席因凡提諾（Gianni Infantino）正迅速流失支持，恐將面臨被迫下台的命運。歐足聯與其旗下55個會員協會發布了聯合聲明，強烈譴責FIFA企圖將世界盃及其他賽事股權轉讓給私人投資者的計畫。歐足聯抨擊FIFA在暗中醞釀此計畫，並對會員國下達「最後通牒」的脅迫行徑，完全背棄了其作為世界足球守護者的職責。歐足聯強調，一旦外部投資者取得股權，足球運動將徹底變質，未來的賽程與規程制定將淪為服務股東利益的工具，而非為了足球運動的發展。聲明中明確指出，只要該提議一天不廢除，歐足聯旗下的各國家隊將「絕不參加任何國際足聯的賽事」，直到FIFA給出具有法律約束力的保證，承諾永不再向私人資本開放治理體系或賽事股權。根據英國媒體《天空體育》報導，除了歐洲的55個足協外，中北美洲及加勒比海足聯的41個成員協會中，也有絕大多數對因凡提諾失去了信心。這意味著在FIFA總共211個會員協會中，已有至少96個公開反對該計畫。越來越多的足壇人士認為，因凡提諾無法挺過這場風暴。若他在執掌FIFA十年後被迫下台——如同其前任布拉特（Sepp Blatter）在2015年因醜聞辭職的翻版，現任中北美洲及加勒比海足聯主席、來自加拿大的蒙塔利亞尼（Victor Montagliani）將是潛在的繼任人選。引發此次風暴的核心，是FIFA計畫成立一家估值約200億美元的新商業子公司「國際足總前進企業（FFE）」，並將20%的股份出售給外部投資者。據悉，主要投資者為庫許納（Joshua Kushner），即美國前總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）的弟弟。此外，FIFA還計畫在未來將世界盃從48支球隊擴編至64支，並大幅增加賽事數量。面對排山倒海的批評，FIFA在凌晨緊急發布官方聲明進行回擊，FIFA強調「沒有人在出賣足球」，並指責是媒體的錯誤報導擾亂了原定的磋商進程。FIFA聲明指出，成立FFE的目的是更有效地管理商業營運。若提案通過，在未來四年（2027至2030年）內，每個會員協會都將額外獲得2000萬美元的「快速發展計畫」資金。官方強調，若沒有獲得大多數會員單位的支持，FFE就不會成立，FIFA的商業活動將保持現狀。儘管FIFA試圖以高額分紅安撫各國足協，但要求各國在9月19日前簽署協議的強硬作法，已徹底激怒歐洲與美洲兩大足球重鎮。這場資本與足球傳統的角力，正將國際足壇推向分裂的邊緣。