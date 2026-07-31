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洛杉磯湖人隊在2021年休賽季透過重磅交易補進「威少」威斯布魯克（Russell Westbrook），原本期待他能與詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）組成震撼聯盟的「三巨頭」奪冠。不料最終該季湖人連季後賽都沒打進，威少也在第2個賽季慘遭交易。針對這段失意的湖人歲月，當時也在陣中的前冠軍前鋒阿里札（Trevor Ariza）近日受訪時一針見血地用粗口吐露殘酷真相：「全都都太老了。」美媒《Bleacher Report》報導，當被問到為何當年威少與湖人的合作會以悲劇收場時，阿里札給出了一個極度直接且粗暴的答案：「因為當時隊上所有人真的他X的太老了（Everybody’s old as sh** on the team）。」回顧2021-22年賽季，湖人隊陣容平均年齡高達30歲，高居全NBA最老球隊。阿里札進一步分析，除了嚴重的陣容老化問題外，當時球隊極度缺乏外線投射能力，球場空間嚴重不足，完全無法拉開戰術空間，這根本不適合威少需要大量突破與推進的打法。威少在湖人的第1個賽季出賽78場，場均上場34分鐘，繳出18.5分、7.4籃板、7.1助攻。雖然帳面數據看來還算不錯，但投射表現相當迷航，三分命中率僅 29.8%、罰球命中率竟然只有66.7%。第2個賽季他轉成替補，出賽52場場均僅剩15.9分，最終在交易截止日前被湖人打包送往猶他爵士隊，並在達成合約買斷後改加盟同城的洛杉磯快艇。雖然當年外界將許多輸球責任歸咎於威少的失常，但如今隨著前隊友阿里札的還原，再次證實當時湖人管理層在建隊邏輯上的嚴重失誤，才是導致「三巨頭」組合迅速瓦解的主因。