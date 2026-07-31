8 月 1 日起勞退新制迎來重要變革！勞保局明定新增「月退休金 30 天猶豫期」，允許變心改為一次請領。然而「退休金該一次領還是按月領」始終是廣大勞工熱議的終極難題。勞工專家張秘書與理財顧問提醒，請領方式沒有絕對好壞，必須依自身健康、配偶狀況與年資精準評估；過來人更直言，月領的核心價值在於建立老後無法被挪用的最後尊嚴防線！
🟡八月勞退新制猶豫期上路！改選一次領有條件
勞動部修正《勞工退休金條例施行細則》，自 8 月 1 日起新增「月退休金 30 天猶豫期」。過往勞工申請月退休金後即無法變更，新制上路後，允許勞工在核付通知送達後 30 天內變心，改選一次請領（但以一次為限）。這項制度給了猶豫不決的勞工二次選擇機會，但也再次引發「一次領還是月領划算」的熱烈討論。
🟡九成勞工選擇一次領？專家破解月領分紅迷思
據統計，高達 9 成勞工滿 60 歲領退休金時會選擇「一次領」。高級理財規劃顧問（CFP）蕭光廷在「理財好聲音」指出，許多人誤以為選擇「月領」後，未領出的錢就不能參加分紅；但事實上，月領專戶裡的餘額仍會繼續參與每年的收益分紅。以勞退新制上路至今平均約 6.42% 的年化報酬率來看，表現相當穩健，且分散領取還能享有節稅優勢。
🟡一次領還月領？專家對號入座拆解八大情境
針對到底該怎麼領，專門分析勞保的YouTuber「張秘書」整理出 8 大常見生活情境，建議勞工對號入座：
情境一（配偶重病）： 自己建議選一次領。清空個人年金狀態後，未來配偶過世才能順利領取配偶「全額」的遺屬年金。
情境二（高年資且健康）： 絕對選月領。一次領上限僅採計 30 年，月領才不浪費年資，且約 7 年即可超越一次領總額。
情境三（健康亮紅燈）： 普通疾病先不急領；若罹患重病預後不佳，建議生前一次領作為醫療準備。
情境四（勞保年資不足 15 年）： 搭配按時繳納國保，65 歲可以「勞保＋國保滿 15 年」請領雙年金，靠保證加給快速回本。
情境五（未達請領年齡且重病）： 千萬不可退保！善用留職停薪或資遣續保，維持保險身分以保留家屬領取死亡給付的權利。
情境六（中斷多年想一次領）： 退保時若不符資格，須透過短暫再加保重啟請領權限，或等 65 歲直接申請。
情境七（單身無積蓄）： 強烈建議選月領。這是老後唯一的生存保障，能確保源源不絕的固定現金流。
情境八（高資產富豪）： 隨性選擇即可，勞保給付對整體財富邊際效用極低。
🟡月領建立晚年最後防線！防詐防扣押守住尊嚴
除了理財精算與條例眉角，熱門「勞工退休金大小事」社團中的網友更點出月領不可替代的精神價值：「勞保月領的用途不在於劃不划算，而是建立最後防線，最基本的尊嚴。」 月領具備無法被一次性詐騙、不會被不肖子女取走、老後頭腦糊塗時不致瞬間揮霍等特點；更重要的是，專戶獨立且即使欠債都不會被法院強制執行，能為晚年生活提供最堅固的物質保障。
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勞動部修正《勞工退休金條例施行細則》，自 8 月 1 日起新增「月退休金 30 天猶豫期」。過往勞工申請月退休金後即無法變更，新制上路後，允許勞工在核付通知送達後 30 天內變心，改選一次請領（但以一次為限）。這項制度給了猶豫不決的勞工二次選擇機會，但也再次引發「一次領還是月領划算」的熱烈討論。
據統計，高達 9 成勞工滿 60 歲領退休金時會選擇「一次領」。高級理財規劃顧問（CFP）蕭光廷在「理財好聲音」指出，許多人誤以為選擇「月領」後，未領出的錢就不能參加分紅；但事實上，月領專戶裡的餘額仍會繼續參與每年的收益分紅。以勞退新制上路至今平均約 6.42% 的年化報酬率來看，表現相當穩健，且分散領取還能享有節稅優勢。
針對到底該怎麼領，專門分析勞保的YouTuber「張秘書」整理出 8 大常見生活情境，建議勞工對號入座：
情境一（配偶重病）： 自己建議選一次領。清空個人年金狀態後，未來配偶過世才能順利領取配偶「全額」的遺屬年金。
情境二（高年資且健康）： 絕對選月領。一次領上限僅採計 30 年，月領才不浪費年資，且約 7 年即可超越一次領總額。
情境三（健康亮紅燈）： 普通疾病先不急領；若罹患重病預後不佳，建議生前一次領作為醫療準備。
情境四（勞保年資不足 15 年）： 搭配按時繳納國保，65 歲可以「勞保＋國保滿 15 年」請領雙年金，靠保證加給快速回本。
情境五（未達請領年齡且重病）： 千萬不可退保！善用留職停薪或資遣續保，維持保險身分以保留家屬領取死亡給付的權利。
情境六（中斷多年想一次領）： 退保時若不符資格，須透過短暫再加保重啟請領權限，或等 65 歲直接申請。
情境七（單身無積蓄）： 強烈建議選月領。這是老後唯一的生存保障，能確保源源不絕的固定現金流。
情境八（高資產富豪）： 隨性選擇即可，勞保給付對整體財富邊際效用極低。
🟡月領建立晚年最後防線！防詐防扣押守住尊嚴
除了理財精算與條例眉角，熱門「勞工退休金大小事」社團中的網友更點出月領不可替代的精神價值：「勞保月領的用途不在於劃不划算，而是建立最後防線，最基本的尊嚴。」 月領具備無法被一次性詐騙、不會被不肖子女取走、老後頭腦糊塗時不致瞬間揮霍等特點；更重要的是，專戶獨立且即使欠債都不會被法院強制執行，能為晚年生活提供最堅固的物質保障。