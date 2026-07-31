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捐款100萬元給熊本賑災 鄭麗文：人溺己溺、人饑己饑的精神

片山和之：一定把鄭主席善意傳回國內

日本熊本發生強震「令和8年熊本地震」，死傷嚴重，台灣救援隊也已經整備待命，若有需要就會即刻啟程赴日協助。總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰各捐20萬元，外交部也宣布捐贈500萬元助震災重建。而國民黨主席鄭麗文今（30）日赴日台交流協會捐贈與慰問，日本駐台代表片山和之親自接待，並特別說聲「謝謝」，表達日本對台灣的感謝。據了解，這次捐款是鄭麗文以個人名義捐贈新台幣100萬元。鄭麗文表示，感謝片山和之妥善的安排儀式，在7月28日熊本發生強震後，週三就代表國民黨表達對熊本強震的慰問與支持。台灣也處地震帶，當地震發生後，我們定當發揮人溺己溺、人饑己饑的精神，希望第一時間幫熊本的朋友加油打氣，代表中國國民黨表達慰問之意，祈願熊本早日重建家園，走出傷痛。鄭麗文強調，正因台灣也經常面對強大的地震，因此未來希望台日能針對防災、救災各方面強化交流與合作，希望未來大家一切平安。片山和之則代表日本遞上感謝狀表示，日本與國民黨長期以來的互動關係緊密、建立良好和睦關係。這次鄭麗文以個人名義捐款，日方非常感激，患難見真情。就像過去各種天災與新冠肺炎等各種困難，台日總互相幫助，鄭麗文此次這項舉動，也是台日友誼的見證。這次熊本發生強震，台灣民眾與政府火速表達關心，片山和之說，日台交流協會也收到許多台灣朝野人士衷心慰問，感謝台灣給予的溫暖情感。最後，再次代表日本台灣交流協會以及熊本的災民，向鄭麗文主席為首的國民黨朋友們表達感謝之意，我們一定要把鄭主席的善意傳達給日本國內、特別是熊本的政府及災民。