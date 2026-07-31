蘋果執行長庫克在卸任前舉辦2026財年第三季財報電話會議，會中罕見談到近期產品調漲售價的原因。他坦言，蘋果其實「非常不情願」漲價，但目前記憶體成本正面臨猶如「百年洪水」般的劇烈上漲，價格甚至呈現爆炸性增加，迫使公司不得不調整部分產品售價。
記憶體價格暴漲 庫克：非常不情願調高售價
庫克在財報電話會議中表示，蘋果近期調整產品價格，主要原因在於記憶體成本大幅攀升。他形容，現在的記憶體市場宛如遭遇一場「百年洪水」，價格出現爆炸性上升，因此蘋果才會選擇調高部分產品售價。庫克強調，蘋果並不喜歡透過漲價解決成本問題，而是在「非常不情願」的情況下的決定。
毛利率遭記憶體成本拖累
蘋果財務長指出，記憶體成本攀升，已對公司整體毛利率造成壓力。儘管部分非記憶體零組件成本下降，加上庫存效益及產品組合改善，抵銷了一部分衝擊，但記憶體仍是目前最主要的成本負擔之一。至於消費者是否願意接受調漲後的新價格，庫克則表示，目前仍太早下定論，蘋果還需要持續觀察市場反應、產品銷量及供應鏈變化。
iPhone 18會跟著漲嗎？
庫克這次談到的漲價，主要解釋蘋果近期調高部分Mac及iPad售價的原因，並未直接宣布iPhone將調漲，也沒有證實預計今年秋季登場的iPhone 18系列一定會變貴。不過，隨著記憶體、儲存晶片及供應鏈成本持續升高，外界普遍認為，新一代iPhone售價確實面臨上漲壓力。其中，高階的iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max，可能比標準版機型更容易受到成本變動影響。
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庫克在財報電話會議中表示，蘋果近期調整產品價格，主要原因在於記憶體成本大幅攀升。他形容，現在的記憶體市場宛如遭遇一場「百年洪水」，價格出現爆炸性上升，因此蘋果才會選擇調高部分產品售價。庫克強調，蘋果並不喜歡透過漲價解決成本問題，而是在「非常不情願」的情況下的決定。
蘋果財務長指出，記憶體成本攀升，已對公司整體毛利率造成壓力。儘管部分非記憶體零組件成本下降，加上庫存效益及產品組合改善，抵銷了一部分衝擊，但記憶體仍是目前最主要的成本負擔之一。至於消費者是否願意接受調漲後的新價格，庫克則表示，目前仍太早下定論，蘋果還需要持續觀察市場反應、產品銷量及供應鏈變化。
iPhone 18會跟著漲嗎？
庫克這次談到的漲價，主要解釋蘋果近期調高部分Mac及iPad售價的原因，並未直接宣布iPhone將調漲，也沒有證實預計今年秋季登場的iPhone 18系列一定會變貴。不過，隨著記憶體、儲存晶片及供應鏈成本持續升高，外界普遍認為，新一代iPhone售價確實面臨上漲壓力。其中，高階的iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max，可能比標準版機型更容易受到成本變動影響。