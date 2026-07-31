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▲HAHABABY在成立4年間，資本額由20萬元提高至1000萬元。（圖／翻攝自台灣公司網）

蔡阿嘎妻子二伯（本名李佩潔）創立的品牌HAHABABY抄襲風波延燒，即使品牌發布道歉聲明，聯名福箱也遭門市全數退貨，仍然引發外界高度關注。如今有網友翻出公司登記資料，發現HAHABABY所屬公司成立短短4年，資本額已從最初20萬元，一口氣增加至1000萬元，再度掀起熱議。根據公開公司登記資料顯示，李佩潔於2021年4月成立「波波貴媽咪有限公司」，當時登記資本額為20萬元，並由李佩潔擔任董事及負責人。資料顯示，2023年2月，公司代表法人變更為「哈哈佛國際有限公司」。到了2025年9月，公司再辦理變更登記，李佩潔持股由20萬元增加至1000萬元，登記資本額也同步由20萬元提高至1000萬元，等於成立4年間，資本額增加980萬元、成長50倍。HAHABABY近日因設計爭議受到外界討論，品牌日前已發布道歉聲明，表示將檢討內部設計流程。不過相關風波仍持續延燒，從聯名商品下架、福箱退貨，到公司登記資料再度被網友翻出，都讓品牌持續成為討論焦點。