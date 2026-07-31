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洛杉磯道奇隊在主場迎戰西雅圖水手隊，日籍投手佐佐木朗希掛帥先發，主投5又1/3局飆出7次三振失2分，在捕手搭檔拉辛（Dalton Rushing）的3分砲火力支援下，成功收下本季第5勝。道奇最終以6：2擊退水手，奪下2連勝並連續4個系列賽贏下勝利。另一名日籍球星大谷翔平則因左膝不適未出賽，但仍在場邊與隊友開心慶祝勝利。佐佐木朗希此役休息5天後登板。首局他便展現壓制力，面對坎宗（Dominic Canzone）以98.7英里（約158.8公里）的速球精準投在內角低角度，並成功利用ABS（自動好壞球判定系統）挑戰，將原本的壞球改判為三振。前5局佐佐木朗希表現威風八面，僅被敲出2支安打無失分，第5局更以100英里（約160.9公里）的火球三振掉羅里（Cal Raleigh）。然而，比賽進入第6局面對第三輪打者時，佐佐木朗希遭遇亂流。他先被楊恩（Young）敲出三壘安打，接著被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）擊出帶有打點的二壘安打。在1出局滿壘的情況下，佐佐木投出保送奉送第2分，隨後被換下場。接替投球的左投傑克·德雷爾（Jack Dreyer）成功化解滿壘危機，力保佐佐木的勝投候選資格。總計佐佐木朗希主投5.1局，用了90球，被敲出5支安打，送出3次保送與7次三振，失掉2分。這是他本季第19度先發，戰績來到5勝5敗，防禦率為4.64。道奇打線本場比賽給予佐佐木朗希充足的火力支援。穆奇·貝茲（Mookie Betts）率先敲出適時安打幫助球隊先馳得點；4局下半，捕手拉辛更轟出本季第12發全壘打，這發3分砲一口氣將比分拉開至5：0。6局下半，泰奧斯卡·赫南德茲（Teoscar Hernandez）再補上一發陽春砲（本季第9轟）擴大領先優勢。9局上半，終結者艾德溫·迪亞茲（Edwin Diaz）順利守成，幫助道奇以6：2收下勝利。受左膝發炎困擾的大谷翔平，自7月4日以來首次未被列入先發名單，整場比賽也未上場。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前表示，大谷主動告知膝蓋有緊繃與不適感，球團因此決定讓他休息一天，並否認了將他放入傷兵名單的可能性。儘管未上陣出戰，大谷翔平在比賽前中段都在休息室內接受治療或休息，直到第9局才穿著帽T出現在板凳區。當球隊確定獲勝後，他也面帶笑容走向球場，與隊友們擊掌慶祝勝利。