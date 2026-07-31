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▲賴清德、沈伯洋今到台北崁頂永義宮參拜。（圖／記者葉政勳攝，2026.07.31）

針對台北市長蔣萬安力挺藍營小編製作總統賴清德深偽影片一事，台南市長黃偉哲今（31）日北上立院開記者會怒嗆，這是明顯犯罪行為，「請蔣市長不要做深偽科技佛地魔！」對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋回應，以政治上來說，這是非常破壞人民跟政府信任的行為，去鼓勵、去鼓吹，甚至跟大家說偽造三軍統帥聲音是沒關係的，應予以譴責。黃偉哲今召開記者會痛斥蔣萬安行徑，更當場播放幾段深偽蔣萬安的聲音，其中提到「祖父跟曾祖父也不知道是不是自己的祖輩」、「蔣介石是殺害台灣人元兇」等，呼籲蔣別再詐騙人民。沈伯洋上午與總統賴清德一同到台北崁頂永義宮參拜，對於黃偉哲砲轟蔣萬安「深偽科技佛地魔」一事，沈伯洋指出，深偽最大的問題，在於破壞人民跟政府之間的信任，若今天三軍統帥，也就是總統的聲音，能夠被偽造並且流傳的，人民會搞不清楚，到底什麼是真的、什麼是假的，以政治上來說，這是非常破壞人民跟政府信任的行為。沈伯洋接續說，在法律上，到底紅線應該要畫在哪裡？有沒有個資的問題？有沒有偽造文書的問題？有沒有選罷法的問題？行政機關會本於職責做檢舉，至於最後的結論為何，那是法院的事，法院自然會把紅線畫清楚，讓大家知道到底言論自由的界線在哪裡；他強調，去鼓勵、去鼓吹，甚至跟大家說偽造三軍統帥聲音是沒關係的，應予以譴責。