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羅廷瑋反擊「李洋罰站」指控 稱多次請部長坐下

林宜瑾拍桌、敲麥克風 離席前飆髒話引熱議

PO影片還原現場！羅廷瑋：全被民進黨扭曲、抹黑

立法院教育及文化委員會30日續審《電子競技運動發展基本法》草案，朝野再度爆發激烈衝突。綠委指控國民黨籍召委羅廷瑋讓運動部長李洋「罰站」，林宜瑾更因不滿議事程序情緒失控，拍桌、敲麥克風，離場前還飆出髒話「X」。對此，羅廷瑋今（31）日強調，自己早已多次示意李洋坐下，並控綠營3度提出散會動議，刻意杯葛法案審查。審查《電子競技運動發展基本法》草案時，運動部長李洋一度站著乾等近10分鐘，引發民進黨立委質疑遭到「罰站」。羅廷瑋則駁斥相關說法，稱自己多次示意李洋可以先坐下，反而是民進黨立委陳培瑜出聲反對，而當李洋準備入座時，還特別看向陳培瑜及民進黨立委吳思瑤，最後才沒有坐下。「究竟是誰請李洋坐、誰不讓李洋坐，社會大眾一看便知。」羅廷瑋接著指出，李洋後續發言時，吳思瑤甚至還比手勢示意，要求李洋要講10分鐘。除了「罰站」爭議外，羅廷瑋也將矛頭指向民進黨團，批評綠委口口聲聲支持電競產業，卻拒絕進入條文審查，甚至3度提出散會動議阻擋議事。他認為，真正剝奪電競選手、產業工作者及年輕世代發聲機會的，正是民進黨。會議進行至下午3時30分左右，朝野衝突再度升高，林宜瑾因不滿議事程序，不僅瘋狂拍桌、敲打麥克風，還頻頻高喊：「我腳在痛啦！快點！」最後氣到受不了，直接起身拄拐杖準備往外走，離場前還回頭大喊一聲「X」，羅廷瑋則傻眼反問：「怎麼可以罵髒話？」、「妳怎麼學傅崐萁啊？」事件延燒後，羅廷瑋晚間在臉書公開現場影片稱，看到不少人說影片「很好笑」，但他自己卻笑不出來。羅廷瑋質疑，民進黨之所以不斷放大「李洋罰站」爭議，是因為綠營3度以散會動議杯葛《電子競技運動發展基本法》審查，只好透過造謠轉移焦點，將責任推給國民黨。今日稍早，羅廷瑋再度還原現場經過，強調自己明明已宣布「請部長坐下」，不理解陳培瑜為何硬要部長「罰站」。他表示，綠委一邊敲桌癱瘓議事，一邊提出散會動議阻止討論，自己為維持秩序才宣布休息，沒想到整個過程卻遭刻意扭曲、抹黑，羅廷瑋更是喊出：「李洋由我來守護！」