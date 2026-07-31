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改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品的台劇《聰明鎮》，集結吳慷仁、小S女兒Elly（許曦文）等人演出，開播後掀起不少討論，不過評價卻相當兩極。有網友追到第3集就宣布「棄坑」，認為從劇本、導演到演員表現都讓人相當出戲，也點出一些劇組可以進步的地方。有網友在Threads發文表示，原本自己並非伊藤潤二鐵粉，因此沒有「毀經典」的包袱，加上想支持許曦文，便點開《聰明鎮》第一集，沒想到看完後卻大失所望，直呼「慘不忍睹」。他認為最大問題出在劇本，其次才是表演和導演，並舉出第一集女主角到崇明報到參加小考時，竟然轉頭向同學借筆的橋段，讓他看傻眼，「一個重考生、還設定在競爭激烈的環境，竟然沒帶筆？」甚至還倒帶確認是不是自己漏看劇情。原PO也質疑，這類細節嚴重影響角色設定，「一個細節真的會影響整個設定，而且你們是很多細節和表演方式都不對，太讓人出戲了。」最後更表示自己不會繼續追劇，建議許曦文繼續演戲，但未來可以慎選劇本。另一名網友則將矛頭指向角色設定，認為許曦文飾演家境清寒的角色說服力不足，「看到第3集就破防了，無論氣質、樣貌、穿著、談吐、思維，都一臉不像窮人家的小孩。」他進一步指出，劇中老舊鐵皮屋與角色服裝風格明顯不搭，美術設計缺乏一致性，甚至連劇中培育豆芽菜的方式也與現實不符，質疑劇組在細節考究上不夠嚴謹，因此看完3集便決定棄劇。不過，《聰明鎮》也並非一面倒負評，仍有觀眾選擇繼續支持。有網友表示，雖然Threads上充斥不少批評聲浪，但自己目前追到第3集，仍打算繼續看下去。她認為台灣年輕演員最大的問題在於口條和聲音表情較弱，加上部分台詞較為生硬，因此容易讓觀眾出戲，但他也表示，世界各地觀眾觀看外語作品多半依靠字幕，只要演員表情和情緒表達到位，仍值得繼續支持。他坦言自己喜歡伊藤潤二作品，「台劇本來就產量少，讓我先支持一下，看下去。」