中職樂天桃猿將於8月28日到30日，在台北大巨蛋舉辦「SINGDOME音樂電台」的主題趴。近期，官方也陸續公開這幾天的表演嘉賓，繼韓國女團Billlie、GENBLUE幻藍小熊、歌手陳華後，今（29）日宣布TWICE成員娜璉將登上29日的賽後表演，超強陣容直接讓粉絲暴動。
樂天桃猿今日再宣布「SINGDOME音樂電台」的表演嘉賓陣容，娜璉將登上29日（六）的舞台，官方也號召粉絲們一起到場朝聖，「8/29（六）臺（台）北大巨蛋10號隊友跟ONCE做伙集合！用最熱烈的應援，迎接屬於Nayeon（娜璉）的夏夜。」
娜璉二度solo登台 粉絲嗨翻：要滿場了
而這也是娜璉繼2025年的《高雄啤酒音樂節》後，二度以solo身分訪台，讓粉絲都非常開心，「愛樂天爸爸」、「這場要滿場了！」、「樂天太扯，有神快跪。」還有不少人敲碗推出娜璉的相關周邊，像是球衣等商品。
「SINGDOME音樂電台」活動資訊：
日期：8/28（五）～8/30（日）
地點：台北大巨蛋
購票連結：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39689
資料來源：樂天桃猿FB
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而這也是娜璉繼2025年的《高雄啤酒音樂節》後，二度以solo身分訪台，讓粉絲都非常開心，「愛樂天爸爸」、「這場要滿場了！」、「樂天太扯，有神快跪。」還有不少人敲碗推出娜璉的相關周邊，像是球衣等商品。
「SINGDOME音樂電台」活動資訊：
日期：8/28（五）～8/30（日）
地點：台北大巨蛋
購票連結：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39689
資料來源：樂天桃猿FB